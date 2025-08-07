Газета
«Газпром»: лишение «Молдовагаз» лицензии означает разрушение его бизнеса

Решение Молдавии отозвать у АО «Молдовагаз» лицензию на поставку природного газа с 1 сентября означает завершающую стадию разрушения бизнеса группы и лишения ПАО «Газпром» принадлежащего ему объекта инвестиций. Об этом «Газпром» сообщил в своем Telegram-канале.

Молдавское правительство реализовало ряд механизмов, которые привели к принудительной реорганизации группы «Молдовагаз» и лишению права свободно распоряжаться собственными активами и доходами, говорится в сообщении. Кроме того, это привело к повышению закупочной цены природного газа, резкому росту тарифов для потребителей и снижению энергетической безопасности республики.

При этом «Газпром» пишет, что он на протяжении всего периода сотрудничества в полном объеме исполнял обязательства по газоснабжению Молдавии, не получая со стороны АО «Молдовагаз» оплаты в полном объеме. В итоге задолженность за поставленный потребителям правого берега Днестра газ превысила $709 млн.

«Газпром» несколько лет предлагал способы урегулировать задолженности. Однако правительство республики отказалось содействовать в этом вопросе, сообщили в пресс-службе группы.

4 августа Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии отозвало лицензию на поставку природного газа у компании «Молдовагаз», контрольный пакет которой принадлежит «Газпрому». С 1 сентября функции поставщика газа перейдут к государственной компании Energocom.

