«Газпром»: лишение «Молдовагаз» лицензии означает разрушение его бизнеса
Молдавское правительство реализовало ряд механизмов, которые привели к принудительной реорганизации группы «Молдовагаз» и лишению права свободно распоряжаться собственными активами и доходами, говорится в сообщении. Кроме того, это привело к повышению закупочной цены природного газа, резкому росту тарифов для потребителей и снижению энергетической безопасности республики.
При этом «Газпром» пишет, что он на протяжении всего периода сотрудничества в полном объеме исполнял обязательства по газоснабжению Молдавии, не получая со стороны АО «Молдовагаз» оплаты в полном объеме. В итоге задолженность за поставленный потребителям правого берега Днестра газ превысила $709 млн.
«Газпром» несколько лет предлагал способы урегулировать задолженности. Однако правительство республики отказалось содействовать в этом вопросе, сообщили в пресс-службе группы.
4 августа Национальное агентство по регулированию в энергетике Молдавии отозвало лицензию на поставку природного газа у компании «Молдовагаз», контрольный пакет которой принадлежит «Газпрому». С 1 сентября функции поставщика газа перейдут к государственной компании Energocom.