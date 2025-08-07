«Газпром»: лишение «Молдовагаз» лицензии означает разрушение его бизнеса

При этом «Газпром» пишет, что он на протяжении всего периода сотрудничества в полном объеме исполнял обязательства по газоснабжению Молдавии, не получая со стороны АО «Молдовагаз» оплаты в полном объеме. В итоге задолженность за поставленный потребителям правого берега Днестра газ превысила $709 млн.