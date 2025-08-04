Молдавский регулятор лишил «дочку» Газпрома лицензии на поставку газа

Осенью прошлого года Молдавия запрашивала у «Газпрома» информацию о перспективах поставок. В сентябре 2024 г. министр энергетики Виктор Парликов также направлял российской стороне запрос по поводу альтернативного маршрута доставки топлива на фоне нестабильного транзита через Украину.