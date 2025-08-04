Молдавский регулятор лишил «дочку» Газпрома лицензии на поставку газа

Молдавский регулятор лишил «дочку» Газпрома лицензии на поставку газаФункции поставщика перейдут к государственной компании Energocom
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии отозвало лицензию на поставку природного газа у компании «Молдовагаз», контрольный пакет которой принадлежит «Газпрому». Об этом сообщается в официальном канале регулятора.
С 1 сентября функции поставщика газа перейдут к государственной компании Energocom.
«Данное решение определяет многолетние усилия властей Республики Молдова по обеспечению разделения и независимости транспортной инфраструктуры природного газа», – говорится в сообщении.
Осенью прошлого года Молдавия запрашивала у «Газпрома» информацию о перспективах поставок. В сентябре 2024 г. министр энергетики Виктор Парликов также направлял российской стороне запрос по поводу альтернативного маршрута доставки топлива на фоне нестабильного транзита через Украину.