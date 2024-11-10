Молдавия попросила «Газпром» проинформировать о планах по поставкам газа
Как рассказал Парликов, если «Газпром» в декабре не зарезервирует мощности на январь, то только 31 декабря молдавской стороне станет ясно, есть ли новый транзитный контракт через Украину. Министр подчеркнул, что ранний ответ позволит Молдавии организовать альтернативные маршруты поставки сырья. В начале сентября Парликов уже направлял запрос в «Газпром» о возможности использования альтернативного маршрута поставок газа из-за нестабильности транзита через Украину.
Парликов заявил, что его беспокоит ситуация со станцией в Судже Курской области, куда в начале августа вторглись ВСУ. По его словам пока нет прямой угрозы остановки поставок, но власти рассматривают разные варианты. Парликов заявил, что рассматривается вопрос транзита газа через Турцию. Он отметил, что транспортировка российского газа через Турцию удлинит маршрут и увеличит стоимость доставки, что скажется на конечном тарифе для населения.
13 августа в «Газпроме» сообщили, что компания подает российский газ через газоизмерительную станцию «Суджа» для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной. С начала года прокачка сохраняла уровень выше отметки в 40 млн кубометров в день, однако с 7 августа держалась немного ниже. На 13 августа объем прокачки составлял 42,4 млн кубометров. Контракт на транзит газа через территорию Украины истекает в текущем году, украинская сторона уже заявила об отсутствии планов по его продлению.