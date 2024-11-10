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Молдавия попросила «Газпром» проинформировать о планах по поставкам газа

Ведомости

Молдавия попросила «Газпром» до 31 декабря проинформировать о том, как российская компания будет выполнять контрактные обязательства перед «Молдовагазом». Молдавская сторона направила письмо в «Газпром», заявил журналистам министр энергетики республики Виктор Парликов, передает «РИА Новости».

Как рассказал Парликов, если «Газпром» в декабре не зарезервирует мощности на январь, то только 31 декабря молдавской стороне станет ясно, есть ли новый транзитный контракт через Украину. Министр подчеркнул, что ранний ответ позволит Молдавии организовать альтернативные маршруты поставки сырья. В начале сентября Парликов уже направлял запрос в «Газпром» о возможности использования альтернативного маршрута поставок газа из-за нестабильности транзита через Украину.

Парликов заявил, что его беспокоит ситуация со станцией в Судже Курской области, куда в начале августа вторглись ВСУ. По его словам пока нет прямой угрозы остановки поставок, но власти рассматривают разные варианты. Парликов заявил, что рассматривается вопрос транзита газа через Турцию. Он отметил, что транспортировка российского газа через Турцию удлинит маршрут и увеличит стоимость доставки, что скажется на конечном тарифе для населения.

13 августа в «Газпроме» сообщили, что компания подает российский газ через газоизмерительную станцию «Суджа» для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной. С начала года прокачка сохраняла уровень выше отметки в 40 млн кубометров в день, однако с 7 августа держалась немного ниже. На 13 августа объем прокачки составлял 42,4 млн кубометров. Контракт на транзит газа через территорию Украины истекает в текущем году, украинская сторона уже заявила об отсутствии планов по его продлению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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