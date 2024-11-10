Молдавия попросила «Газпром» проинформировать о планах по поставкам газа

13 августа в «Газпроме» сообщили, что компания подает российский газ через газоизмерительную станцию «Суджа» для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной. С начала года прокачка сохраняла уровень выше отметки в 40 млн кубометров в день, однако с 7 августа держалась немного ниже. На 13 августа объем прокачки составлял 42,4 млн кубометров. Контракт на транзит газа через территорию Украины истекает в текущем году, украинская сторона уже заявила об отсутствии планов по его продлению.