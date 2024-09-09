Молдавия направила в «Газпром» запрос о транзите газа в обход Украины
В частности, Парликов заявил, что его беспокоит ситуация со станцией в Судже Курской области, куда в начале августа вторглись ВСУ. По его словам пока нет прямой угрозы остановки поставок, но власти рассматривают разные варианты. Парликов заявил, что рассматривается вопрос транзита газа через Турцию. Он отметил, что транспортировка российского газа через Турцию удлинит маршрут и увеличит стоимость доставки, что скажется на конечном тарифе для населения.
«Сейчас ожидается ответ и проработка деталей, однако основной расчет делается на продолжение традиционных поставок», – сказал министр.
13 августа в «Газпроме» сообщили, что компания подает российский газ через газоизмерительную станцию «Суджа» для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной. С начала года прокачка сохраняла уровень выше отметки в 40 млн кубометров в день, однако с 7 августа держалась немного ниже. На 13 августа объем прокачки составлял 42,4 млн кубометров.