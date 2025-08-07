Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Фосагро» увеличила выручку на 24% в I квартале 2025 года

Ведомости

Производитель фосфорсодержащих минеральных удобрений группа «Фосагро» увеличила выручку на 23,6% в I квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она составила 298,6 млрд руб., следует из отчета компании.

EBITDA компании достигла 94,6 млрд руб., что на 26,8% выше уровня за первые шесть месяцев 2024 г. Как отмечается в отчетности, показатель вырос за счет увеличения объемов и стоимости реализации продукции, но при этом оказался под давлением со стороны курсовых разниц, возникших в результате укрепления рубля. Без учета этого фактора скорректированная EBITDA составила 115,3 млрд руб., что на 50% больше по сравнению с прошлым годом.

Производственные показатели также демонстрируют положительную динамику. Объем производства агрохимической продукции вырос на 4% – до 6,12 млн т. Существенный прирост обеспечили фосфорные удобрения и кормовые фосфаты, выпуск которых увеличился на 6% до 4,69 млн т. Продажи агрохимической продукции составили 6,24 млн т, что на 2,4% больше, чем годом ранее.

Свободный денежный поток за первое полугодие 2025 г. увеличился более чем в два раза, достигнув 56,5 млрд руб.

По состоянию на 30 июня 2025 г. чистый долг компании составил 245,7 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец отчетного периода снизилось до уровня 1,25x.

27 июня акционеры «Фосагро» на внеочередном собрании не приняли решение о выплате дивидендов по итогам I квартала 2025 г. Об этом сообщается на сервере раскрытия информации.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных