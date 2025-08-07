«Фосагро» увеличила выручку на 24% в I квартале 2025 года

EBITDA компании достигла 94,6 млрд руб., что на 26,8% выше уровня за первые шесть месяцев 2024 г. Как отмечается в отчетности, показатель вырос за счет увеличения объемов и стоимости реализации продукции, но при этом оказался под давлением со стороны курсовых разниц, возникших в результате укрепления рубля. Без учета этого фактора скорректированная EBITDA составила 115,3 млрд руб., что на 50% больше по сравнению с прошлым годом.