«Фосагро» увеличила выручку на 24% в I квартале 2025 года
Производитель фосфорсодержащих минеральных удобрений группа «Фосагро» увеличила выручку на 23,6% в I квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она составила 298,6 млрд руб., следует из отчета компании.
EBITDA компании достигла 94,6 млрд руб., что на 26,8% выше уровня за первые шесть месяцев 2024 г. Как отмечается в отчетности, показатель вырос за счет увеличения объемов и стоимости реализации продукции, но при этом оказался под давлением со стороны курсовых разниц, возникших в результате укрепления рубля. Без учета этого фактора скорректированная EBITDA составила 115,3 млрд руб., что на 50% больше по сравнению с прошлым годом.
Производственные показатели также демонстрируют положительную динамику. Объем производства агрохимической продукции вырос на 4% – до 6,12 млн т. Существенный прирост обеспечили фосфорные удобрения и кормовые фосфаты, выпуск которых увеличился на 6% до 4,69 млн т. Продажи агрохимической продукции составили 6,24 млн т, что на 2,4% больше, чем годом ранее.
Свободный денежный поток за первое полугодие 2025 г. увеличился более чем в два раза, достигнув 56,5 млрд руб.
По состоянию на 30 июня 2025 г. чистый долг компании составил 245,7 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец отчетного периода снизилось до уровня 1,25x.
27 июня акционеры «Фосагро» на внеочередном собрании не приняли решение о выплате дивидендов по итогам I квартала 2025 г. Об этом сообщается на сервере раскрытия информации.