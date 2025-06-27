Акционеры «Фосагро» не приняли решение по дивидендам за I квартал 2025 года

15 мая «Фосагро» отчиталась о значительном росте финансовых показателей по итогам I квартала текущего года. Выручка выросла на треть по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 159,4 млрд руб. Свободный денежный поток компании также увеличился более чем в 19 раз по сравнению с предыдущим годом до 34,8 млрд руб. На положительную динамику повлияли рост операционной прибыли и значительный приток средств из оборотного капитала.