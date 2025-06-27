Акционеры «Фосагро» не приняли решение по дивидендам за I квартал 2025 года
Акционеры одного из крупнейших производителей фосфорных удобрений в мире «Фосагро» на внеочередном собрании не приняли решение о выплате дивидендов по итогам I квартала 2025 г. Об этом сообщается на сервере раскрытия информации.
15 мая «Фосагро» отчиталась о значительном росте финансовых показателей по итогам I квартала текущего года. Выручка выросла на треть по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 159,4 млрд руб. Свободный денежный поток компании также увеличился более чем в 19 раз по сравнению с предыдущим годом до 34,8 млрд руб. На положительную динамику повлияли рост операционной прибыли и значительный приток средств из оборотного капитала.
Совет директоров «Фосагро» рекомендовал общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам I квартала 2025 г. в размере 201 руб. на обыкновенную акцию. Генеральный директор компании Михаил Рыбников отметил, что ее операционные и финансовые результаты создают основу для достижения исторического годового рекорда в 12,5 млн т готовой продукции.
2 июня акционеры «Фосагро» утвердили выплату дивидендов за 2024 г. в 87 руб. на акцию. В феврале совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в 171 руб. на акцию, что почти вдвое выше утвержденной суммы.