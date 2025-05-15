«Фосагро» по итогам I квартала увеличило выручку на треть

Группа «Фосагро» опубликовала финансовые результаты за I квартал 2025 г.: выручка компании выросла на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 159,4 млрд руб. Рост выручки объясняется увеличением объема продаж фосфорных удобрений, прежде всего марок NPS/NPK, а также восстановлением цен на глобальных рынках, следует из материалов компании.