«Фосагро» по итогам I квартала увеличило выручку на треть
Группа «Фосагро» опубликовала финансовые результаты за I квартал 2025 г.: выручка компании выросла на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 159,4 млрд руб. Рост выручки объясняется увеличением объема продаж фосфорных удобрений, прежде всего марок NPS/NPK, а также восстановлением цен на глобальных рынках, следует из материалов компании.
Объем производства агрохимической продукции составил 3,11 млн т (+3,6% год к году), в том числе 2,37 млн т фосфорных удобрений и кормовых фосфатов (+5%). Продажи агрохимии выросли на 6,8% и достигли 3,3 млн т.
EBITDA компании за отчетный период составила 48,8 млрд руб. (+25%), а скорректированная EBITDA – 65,2 млрд руб., показав рост на 72,3%. Доходность по EBITDA достигла 30,6%, чему способствовали высокая операционная эффективность, рост производства высокомаржинальной продукции и гибкая сбытовая стратегия.
Свободный денежный поток вырос более чем в 19 раз по сравнению с прошлым годом до 34,8 млрд руб. На положительную динамику повлияли рост операционной прибыли и значительный приток средств из оборотного капитала.