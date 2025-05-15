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«Фосагро» по итогам I квартала увеличило выручку на треть

Ведомости

Группа «Фосагро» опубликовала финансовые результаты за I квартал 2025 г.: выручка компании выросла на 33,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 159,4 млрд руб. Рост выручки объясняется увеличением объема продаж фосфорных удобрений, прежде всего марок NPS/NPK, а также восстановлением цен на глобальных рынках, следует из материалов компании.

Объем производства агрохимической продукции составил 3,11 млн т (+3,6% год к году), в том числе 2,37 млн т фосфорных удобрений и кормовых фосфатов (+5%). Продажи агрохимии выросли на 6,8% и достигли 3,3 млн т.

EBITDA компании за отчетный период составила 48,8 млрд руб. (+25%), а скорректированная EBITDA – 65,2 млрд руб., показав рост на 72,3%. Доходность по EBITDA достигла 30,6%, чему способствовали высокая операционная эффективность, рост производства высокомаржинальной продукции и гибкая сбытовая стратегия.

Свободный денежный поток вырос более чем в 19 раз по сравнению с прошлым годом до 34,8 млрд руб. На положительную динамику повлияли рост операционной прибыли и значительный приток средств из оборотного капитала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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