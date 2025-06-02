В «Фосагро» утвердили дивиденды вдвое ниже рекомендации совета директоров
Акционеры компании «Фосагро», одного из крупнейших производителей удобрений в России, одобрили выплату дивидендов за 2024 г. в размере 87 руб. на акцию. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.
Последний день для покупки акций под дивиденды – 6 июня.
В феврале совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 171 руб. на акцию, что почти вдвое выше утвержденной суммы.
15 мая компания отчиталась о значительном росте финансовых показателей по итогам I квартала 2025 г. Выручка увеличилась на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 159,4 млрд руб.
Рост выручки был обусловлен увеличением объемов продаж фосфорных удобрений, особенно марок NPS/NPK, а также восстановлением цен на глобальных рынках.
Кроме того, свободный денежный поток компании вырос более чем в 19 раз по сравнению с прошлым годом, достигнув 34,8 млрд руб. На положительную динамику повлияли рост операционной прибыли и значительный приток средств из оборотного капитала.