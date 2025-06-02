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В «Фосагро» утвердили дивиденды вдвое ниже рекомендации совета директоров

Ведомости

Акционеры компании «Фосагро», одного из крупнейших производителей удобрений в России, одобрили выплату дивидендов за 2024 г. в размере 87 руб. на акцию. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.

Последний день для покупки акций под дивиденды – 6 июня.

В феврале совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 171 руб. на акцию, что почти вдвое выше утвержденной суммы.

15 мая компания отчиталась о значительном росте финансовых показателей по итогам I квартала 2025 г. Выручка увеличилась на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 159,4 млрд руб.

Рост выручки был обусловлен увеличением объемов продаж фосфорных удобрений, особенно марок NPS/NPK, а также восстановлением цен на глобальных рынках.

Кроме того, свободный денежный поток компании вырос более чем в 19 раз по сравнению с прошлым годом, достигнув 34,8 млрд руб. На положительную динамику повлияли рост операционной прибыли и значительный приток средств из оборотного капитала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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