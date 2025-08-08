Газета
Главная / Бизнес /

Объем интернет-торговли в первом полугодии вырос на 36%

Ведомости

Объем интернет-торговли в России в первом полугодии 2025 г. составил 5,3 трлн руб., увеличившись на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Согласно данным аналитиков, 97% всех онлайн-покупок пришлись на российские торговые площадки. Доля e-commerce в общей розничной торговле за шесть месяцев достигла 22,4% против 15,2% годом ранее.

Первенство по объемам онлайн-продаж удерживает Москва – 17,2% от общего рынка. Далее идут Московская область (7,9%), Санкт-Петербург (6,2%), Краснодарский край (4,7%), Ростовская и Свердловская области (по 2,8%). За ними следуют Самарская и Нижегородская области, Татарстан (по 2%), Красноярский край (1,9%), Башкирия (1,87%), Челябинская и Новосибирская области (по 1,8%).

В топ-5 категорий по объему продаж вошли продукты питания, цифровые товары, одежда и обувь, а также продукция для красоты и здоровья.

8 августа стало известно, что в России онлайн-продажи продуктов питания выросли почти на треть. Общий объем этого сегмента по итогам января – июня составил 766 млрд руб. По данным специалистов, этому способствует стремительное развитие экспресс-доставки со стороны крупных ритейлеров. Хотя аналитики отметили, что темпы роста рынка онлайн-продаж продуктов питания в деньгах замедлились до 31% год к году.

