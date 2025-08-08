Объем интернет-торговли в первом полугодии вырос на 36%

8 августа стало известно, что в России онлайн-продажи продуктов питания выросли почти на треть. Общий объем этого сегмента по итогам января – июня составил 766 млрд руб. По данным специалистов, этому способствует стремительное развитие экспресс-доставки со стороны крупных ритейлеров. Хотя аналитики отметили, что темпы роста рынка онлайн-продаж продуктов питания в деньгах замедлились до 31% год к году.