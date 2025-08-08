Онлайн-продажи продуктов питания выросли почти на треть

Темпы роста рынка онлайн-продаж продуктов питания в первом полугодии 2025 г. в деньгах замедлились до 31% год к году, это на 5 п. п. меньше, чем было год назад. Об этом говорится в исследовании аналитической компании Data Insight, с которым ознакомились «Ведомости». Она учитывала показатели всех интернет-магазинов, специализирующихся на реализации такой продукции, за исключением сервисов по доставке готовой еды, ингредиентов с рецептами и работающих по подписке (например, Grow Food или Elementaree). В самом документе сказано, что общий объем этого сегмента по итогам января – июня составил 766 млрд руб. В то же время по числу выполненных заказов развитие данного рынка, напротив, немного ускорилось – с 35 до 37%, до 520 млн шт.