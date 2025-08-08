Онлайн-продажи продуктов питания выросли почти на треть

Онлайн-продажи продуктов питания выросли почти на третьЭтому способствует развитие экспресс-доставки крупными ритейлерами
Темпы роста рынка онлайн-продаж продуктов питания в первом полугодии 2025 г. в деньгах замедлились до 31% год к году, это на 5 п. п. меньше, чем было год назад. Об этом говорится в исследовании аналитической компании Data Insight, с которым ознакомились «Ведомости». Она учитывала показатели всех интернет-магазинов, специализирующихся на реализации такой продукции, за исключением сервисов по доставке готовой еды, ингредиентов с рецептами и работающих по подписке (например, Grow Food или Elementaree). В самом документе сказано, что общий объем этого сегмента по итогам января – июня составил 766 млрд руб. В то же время по числу выполненных заказов развитие данного рынка, напротив, немного ускорилось – с 35 до 37%, до 520 млн шт.
У «Магнита» товарный онлайн-оборот без учета возвратов и скидок (GMV) в первом полугодии 2025 г. почти удвоился, а число заказов в собственном приложении выросло более чем в 2,5 раза, сообщил представитель ритейлера. Оборот Ozon fresh, как утверждают в этом сервисе, в январе – июне прибавил 34%, а продажи продуктов питания на всем маркетплейсе увеличились в 1,6 раза. Во «Вкусвилле» назвали лишь динамику по обороту, который вырос на 23%, достигнув половины всех продаж сети. У группы «Лента», со слов ее представителя, онлайн-продажи достигли 36 млрд руб., а это на 10,7% больше, чем было годом ранее. Число заказов за этот же период увеличилось на 2,1%, сообщил представитель этого ритейлера, не уточнив деталей.