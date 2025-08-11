Хуснуллин: сборы с платных дорог составят в 2025 году 140 млрд рублей

В интервью «Ведомостям» вице-премьер РФ рассказал, что на прошлой неделе он посетил новые территории страны. Там он подписал документы о программе дорожного строительства с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). По его словам, в них расписано все вплоть до улиц населенных пунктов, которые будут реконструироваться и ремонтироваться в течение следующих пяти лет.