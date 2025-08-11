Газета
Телеграм
Главная / Бизнес /

Хуснуллин: сборы с платных дорог составят в 2025 году 140 млрд рублей

Ведомости

По предварительным данным, в 2025 г. сборы за проезд по платным дорогам, построенным за счет внебюджетных средств, составят 140 млрд руб. Это на четверть больше, чем годом ранее. Такие цифры привел вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью «Ведомостям». 

Он уточнил, что эти средства пойдут на дальнейшее развитие этих дорог.

В интервью «Ведомостям» вице-премьер РФ рассказал, что на прошлой неделе он посетил новые территории страны. Там он подписал документы о программе дорожного строительства с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). По его словам, в них расписано все вплоть до улиц населенных пунктов, которые будут реконструироваться и ремонтироваться в течение следующих пяти лет. 

«Это то, к чему мы должны стремиться по всей стране», – подчеркнул Хуснуллин.

Эти программы будут реализовывать за счет как региональных финансирований, так и федеральных субсидий, пояснил он. Кроме того, строительство дорог также осуществляется за счет внебюджетных источников.

Читайте также:Марат Хуснуллин: «19% девелоперов сегодня находятся в зоне риска»

