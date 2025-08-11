ФАС может оштрафовать «Яндекс» и «Сбер» за ненадлежащую рекламу кредита
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей рекламу Сбербанка, которая распространялась с помощью сервиса «Яндекс.Директ», и выдала компаниям предписание о прекращении нарушения. Им грозит штраф в рамках ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе), сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Как отметили в ФАС, проверка интернет-объявления была проведена после получения жалобы гражданина РФ. На баннере было рекламное сообщение о возможности взять кредит на покупку автомобиля, однако клиентов не предупредили обязательной в рамках законодательства РФ фразой: «Оценивайте свои финансовые возможности и риски».
В отношении нарушителей было возбуждено дело, ФАС ожидает истечения срока для исполнения предписания.
6 августа ведомство признало ненадлежащей рекламу брокерского счета «МТС банка». В радиоэфире говорилось о том, что клиент банка может получить кешбэк 50% при открытии брокерского счета и покупке ценных бумаг в мобильном приложении. При этом реклама не содержала сведений об иных важных условиях акции. Компании может грозить штраф от 100 000 до 500 000 руб.