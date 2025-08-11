ФАС может оштрафовать «Яндекс» и «Сбер» за ненадлежащую рекламу кредита

6 августа ведомство признало ненадлежащей рекламу брокерского счета «МТС банка». В радиоэфире говорилось о том, что клиент банка может получить кешбэк 50% при открытии брокерского счета и покупке ценных бумаг в мобильном приложении. При этом реклама не содержала сведений об иных важных условиях акции. Компании может грозить штраф от 100 000 до 500 000 руб.