ФАС признала ненадлежащей рекламу брокерского счета «МТС банка»

4 августа ФАС признала ненадлежащей рекламу дебетовой карты Альфа-банка и выдала предписание для устранения правонарушения. Банк обещал кешбэк в размере 5000 бонусов после бесплатного оформления дебетовой карты. При этом сначала пользователям было необходимо совершить покупку хотя бы на 500 руб., о чем не было сказано в рекламе. Кроме того, бонусы могли получить только те клиенты, у которых не было дебетовой карты Альфа-банка на момент начала акции (эта информация также умалчивалась).