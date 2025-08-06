ФАС признала ненадлежащей рекламу брокерского счета «МТС банка»
Реклама в радиоэфире содержала информацию, что клиент банка может получить кешбэк 50% при открытии брокерского счета и покупке ценных бумаг в мобильном приложении. При этом сведения об иных условиях акции отсутствовали. ФАС пишет, что участие в акции могли принять только новые клиенты сервиса «МТС Инвестиции» и те, кто открыл брокерский счет менее полугода назад. Также на каждом этапе акции получение кешбэка в размере 50% было доступно, но не более 500 руб. в месяц.
По заявлению ФАС, такие действия «МТС банка» вводят потребителя в заблуждение. Антимонопольная служба признала рекламу ненадлежащей и возбудила административное дело по ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе). Точная сумма штрафа в сообщении ФАС не указана, однако в рамках закона для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 100 000 до 500 000 руб.
4 августа ФАС признала ненадлежащей рекламу дебетовой карты Альфа-банка и выдала предписание для устранения правонарушения. Банк обещал кешбэк в размере 5000 бонусов после бесплатного оформления дебетовой карты. При этом сначала пользователям было необходимо совершить покупку хотя бы на 500 руб., о чем не было сказано в рекламе. Кроме того, бонусы могли получить только те клиенты, у которых не было дебетовой карты Альфа-банка на момент начала акции (эта информация также умалчивалась).