ФАС признала ненадлежащей рекламу дебетовой карты Альфа-банка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей рекламу дебетовой карты Альфа-банка и выдала предписание для устранения правонарушения, сообщила пресс-служба ведомства.
Как отметили в ФАС, банк обещал кешбэк в размере 5000 бонусов после бесплатного оформления дебетовой карты. При этом сначала пользователям было необходимо совершить покупку хотя бы на 500 руб., о чем не было сказано в рекламе. Кроме того, бонусы могли получить только те клиенты, у которых не было дебетовой карты Альфа-банка на момент начала акции (эта информация также умалчивалась).
ФАС возбудила дело, теперь финансовой организации грозит штраф по ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе).
29 июля ФАС назначила штраф Сбербанку из-за рекламы кредитной карты, в которой важные для потребителя условия демонстрировались «трудным для восприятия способом», по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе). Точная сумма штрафа в публикации ФАС не указана, однако в рамках указанной нормы закона для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 100 000 до 500 000 руб.