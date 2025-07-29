ФАС назначила Сбербанку штраф за скрытые условия в рекламе кредитной карты
Позиция надзорной службы состоит в том, что действия компании могли ввести потребителя в заблуждение. В рекламе в рамках телеэфира отмечалось, что при оформлении карты предусмотрены постоянное бесплатное обслуживание и беспроцентный ежемесячный период в 120 дней. При этом иные условия показывались рекламодателями в течение короткого времени. Кроме того, в видеоролике не было информации о кредитном лимите и условиях расчета беспроцентного периода.
В рамках возбужденного дела ФАС признала рекламу Сбербанка ненадлежащей. Компания оштрафована в соответствии с ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе). По ней для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 100 000 до 500 000 руб.
22 июля ФАС признала радиорекламу Газпромбанка о вкладе с повышенной ставкой в 24% годовых ненадлежащей, так как пользователи при ее прослушивании не получали информацию о существенных условиях, которые влияют на финансовые результаты от получения услуги. Банку также был назначен штраф.