ФАС назначила Сбербанку штраф за скрытые условия в рекламе кредитной карты

Позиция надзорной службы состоит в том, что действия компании могли ввести потребителя в заблуждение. В рекламе в рамках телеэфира отмечалось, что при оформлении карты предусмотрены постоянное бесплатное обслуживание и беспроцентный ежемесячный период в 120 дней. При этом иные условия показывались рекламодателями в течение короткого времени. Кроме того, в видеоролике не было информации о кредитном лимите и условиях расчета беспроцентного периода.