ФАС признала рекламу «Газпромбанка» о вкладе с повышенной ставкой ненадлежащей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала радиорекламу «Газпромбанка» ненадлежащей, т.к. пользователи при ее прослушивании не получали информацию о существенных условиях, которые влияют на финансовые результаты от получения услуги, сообщила пресс-служба ведомства.
Как отметили в надзорной службе, речь идет о рекламе вклада с повышенной ставкой в 24% годовых, где отсутствовали другие важные условия для его предоставления. По итогам следствия в рамках возбужденного ФАС дела ведомство признало рекламу ненадлежащей. Теперь организации грозит штраф, исходя из ст. 14.3 КоАП РФ.
21 июля сеть ювелирных магазинов Sunlight также получила от ФАС предписание в связи с ненадлежащей рекламой. Его неисполнение может повлечь за собой штраф до 500 000 руб. Как отметило ведомство, претензия к компании появилась на фоне распространения рекламы с подписью «Ювелирная сеть №1 в России». Пометка об источнике такой информации присутствовала на витрине, однако была размещена мелким шрифтом, находилась «в самой нижней части витрины и незаметна проходящему потребителю».