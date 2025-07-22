ФАС признала рекламу «Газпромбанка» о вкладе с повышенной ставкой ненадлежащей

21 июля сеть ювелирных магазинов Sunlight также получила от ФАС предписание в связи с ненадлежащей рекламой. Его неисполнение может повлечь за собой штраф до 500 000 руб. Как отметило ведомство, претензия к компании появилась на фоне распространения рекламы с подписью «Ювелирная сеть №1 в России». Пометка об источнике такой информации присутствовала на витрине, однако была размещена мелким шрифтом, находилась «в самой нижней части витрины и незаметна проходящему потребителю».