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ФАС выдала предписание сети Sunlight за ненадлежащую рекламу

Ведомости

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве признало рекламу сети ювелирных магазинов Sunlight ненадлежащей и выдало компании предписание, при неисполнении которого бизнесу грозит штраф до 500 000 руб., сообщила пресс-служба ведомства.

Претензия появилась на фоне распространения рекламы с подписью «Ювелирная сеть № 1 в Росcии». Как указали в ведомстве, жалоба на нее поступила от физического лица из-за отсутствия сноски о причинах такого лидерства в рейтинге. Сеть магазинов, в свою очередь, объяснила, что эти данные приведены со ссылкой на исследование INFOLine, где Sunlight занимает первое место по объему выручки в своей категории российского бизнеса.

УФАС установило, что пометка об источнике информации присутствует на витрине, но мелким шрифтом. Она находится «в самой нижней части витрины и незаметна проходящему потребителю». Сейчас компания должна устранить нарушения законодательства в соответствии с предписанием.

15 июля ФАС оштрафовала Совкомбанк и Т-банк суммарно на 1 млн руб. из-за нарушений в телерекламе. Совкомбанк крупным шрифтом выделил привлекательную для потребителей информацию о вкладе, а остальные условия указал трудным для восприятия шрифтом. Т-банк распространял рекламу о вкладе c доходностью в 24% годовых, но на протяжении непродолжительного времени мелким шрифтом транслировал другие сведения.

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