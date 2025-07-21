ФАС выдала предписание сети Sunlight за ненадлежащую рекламу

Претензия появилась на фоне распространения рекламы с подписью «Ювелирная сеть № 1 в Росcии». Как указали в ведомстве, жалоба на нее поступила от физического лица из-за отсутствия сноски о причинах такого лидерства в рейтинге. Сеть магазинов, в свою очередь, объяснила, что эти данные приведены со ссылкой на исследование INFOLine, где Sunlight занимает первое место по объему выручки в своей категории российского бизнеса.