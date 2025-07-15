ФАС оштрафовала Совкомбанк и Т-банк на 1 млн рублей за нарушения в рекламе

По данным службы, Совкомбанк крупным шрифтом выделил привлекательную для потребителей информацию о вкладе по ставке до 26,6% годовых, а остальные условия указал трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени. В то же время Т-банк распространял в видеоформате рекламу о вкладе c доходностью в 24% годовых, но на протяжении непродолжительного времени мелким шрифтом транслировал другие сведения, которые влияют на сумму доходов.