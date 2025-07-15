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ФАС оштрафовала Совкомбанк и Т-банк на 1 млн рублей за нарушения в рекламе

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Совкомбанк и Т-банк суммарно на 1 млн руб. из-за нарушений в телерекламе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным службы, Совкомбанк крупным шрифтом выделил привлекательную для потребителей информацию о вкладе по ставке до 26,6% годовых, а остальные условия указал трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени. В то же время Т-банк распространял в видеоформате рекламу о вкладе c доходностью в 24% годовых, но на протяжении непродолжительного времени мелким шрифтом транслировал другие сведения, которые влияют на сумму доходов.

Эти действия вводили потребителей в заблуждение относительно условий получения финансовых услуг. ФАС возбудила дела о нарушении рекламного законодательства, признала рекламу указанных банков ненадлежащей и оштрафовала их.

14 июля ФАС оштрафовала Т-банк за распространение ненадлежащей телерекламы. В видео содержалась привлекательная информация о бесплатном снятии наличных с карты. Иные условия услуги транслировались в сноске мелким шрифтом в течение короткого времени. Служба возбудила дело о нарушении рекламного законодательства, признала рекламу ненадлежащей и предписала прекратить ее распространение.

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