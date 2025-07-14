Газета
Телеграм
Главная / Общество /

ФАС оштрафовала Т-банк за распространение ненадлежащей рекламы

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Т-банк за распространение ненадлежащей телерекламы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, в видеоролике была привлекательная информация о бесплатном снятии наличных с карты. Остальные условия финансовой услуги транслировались в сноске мелким шрифтом на протяжении короткого времени.

ФАС возбудила дело о нарушении рекламного законодательства, признала рекламу ненадлежащей и предписала прекратить ее распространение, а также оштрафовала финансовую организацию.

В июне ФАС возбудила дело в отношении Т-банка из-за нарушения ч. 7 ст. 5 закона «О рекламе». Радиореклама банка содержала данные о переводах без ограничений, но в ней не была отражена часть информации о лимите перечислений в другие финансовые организации до 20 000 руб. и комиссии в размере 1,5%. В службе посчитали, что эти действия могут ввести потребителей в заблуждение.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных