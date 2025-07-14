ФАС оштрафовала Т-банк за распространение ненадлежащей рекламы

В июне ФАС возбудила дело в отношении Т-банка из-за нарушения ч. 7 ст. 5 закона «О рекламе». Радиореклама банка содержала данные о переводах без ограничений, но в ней не была отражена часть информации о лимите перечислений в другие финансовые организации до 20 000 руб. и комиссии в размере 1,5%. В службе посчитали, что эти действия могут ввести потребителей в заблуждение.