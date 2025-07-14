ФАС оштрафовала Т-банк за распространение ненадлежащей рекламы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Т-банк за распространение ненадлежащей телерекламы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным ведомства, в видеоролике была привлекательная информация о бесплатном снятии наличных с карты. Остальные условия финансовой услуги транслировались в сноске мелким шрифтом на протяжении короткого времени.
ФАС возбудила дело о нарушении рекламного законодательства, признала рекламу ненадлежащей и предписала прекратить ее распространение, а также оштрафовала финансовую организацию.
В июне ФАС возбудила дело в отношении Т-банка из-за нарушения ч. 7 ст. 5 закона «О рекламе». Радиореклама банка содержала данные о переводах без ограничений, но в ней не была отражена часть информации о лимите перечислений в другие финансовые организации до 20 000 руб. и комиссии в размере 1,5%. В службе посчитали, что эти действия могут ввести потребителей в заблуждение.