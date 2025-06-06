ФАС возбудила дело в отношении Т-банка из-за нарушения закона о рекламе

27 мая ФАС дважды оштрафовала Газпромбанк на общую сумму 1 млн руб. за распространение ненадлежащей рекламы. Один из роликов транслировался в теле- и радиоэфире и содержал привлекательную информацию о вкладе по ставке до 25% годовых. В другом телеролике говорилось о выгодном кешбэке в размере 35% на покупки в супермаркетах, ресторанах, магазинах одежды и обуви, АЗС, маркетплейсах и при оплате ЖКХ. По данным ФАС, в обоих случаях потребители не получали полные данные обо всех условиях финансовых услуг.