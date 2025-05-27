ФАС дважды оштрафовала Газпромбанк за ненадлежащую рекламу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России дважды оштрафовала Газпромбанк на общую сумму 1 млн руб. за распространение ненадлежащей рекламы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Один из роликов транслировался в теле- и радиоэфире и содержал привлекательную информацию о вкладе по ставке до 25% годовых. В другом телеролике говорилось о выгодном кешбэке в размере 35% на покупки в супермаркетах, ресторанах, магазинах одежды и обуви, АЗС, маркетплейсах и при оплате ЖКХ.
По данным ФАС, в обоих случаях потребители не получали полные данные обо всех условиях финансовых услуг. В частности, в видеорекламе они демонстрировались трудным для восприятия способом на протяжении короткого времени, а в рекламе на радио отсутствовали.
Антимонопольная служба возбудила дела, признала рекламу ненадлежащей, выдала предписания о прекращении нарушений и назначила банку штрафы за ее размещение.
22 мая ФАС выявила в рекламе Альфа-банка недостоверные сведения о получении кешбэка и оштрафовала кредитную организацию. Служба отметила в рекламе, распространявшейся через поисковые сервисы и в мосметро, такие данные, как «кешбэк 10% на все». На сайте банка уточнялось, что акция действует лишь при осуществлении ряда операций по карте. ФАС посчитала, что такие действия вводили потребителей в заблуждение.
Ведомство признало рекламу не соответствующей действительности, выдало предписание о прекращении нарушения и оштрафовало банк.