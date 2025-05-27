ФАС дважды оштрафовала Газпромбанк за ненадлежащую рекламу

22 мая ФАС выявила в рекламе Альфа-банка недостоверные сведения о получении кешбэка и оштрафовала кредитную организацию. Служба отметила в рекламе, распространявшейся через поисковые сервисы и в мосметро, такие данные, как «кешбэк 10% на все». На сайте банка уточнялось, что акция действует лишь при осуществлении ряда операций по карте. ФАС посчитала, что такие действия вводили потребителей в заблуждение.