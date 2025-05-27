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ФАС дважды оштрафовала Газпромбанк за ненадлежащую рекламу

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России дважды оштрафовала Газпромбанк на общую сумму 1 млн руб. за распространение ненадлежащей рекламы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Один из роликов транслировался в теле- и радиоэфире и содержал привлекательную информацию о вкладе по ставке до 25% годовых. В другом телеролике говорилось о выгодном кешбэке в размере 35% на покупки в супермаркетах, ресторанах, магазинах одежды и обуви, АЗС, маркетплейсах и при оплате ЖКХ.

По данным ФАС, в обоих случаях потребители не получали полные данные обо всех условиях финансовых услуг. В частности, в видеорекламе они демонстрировались трудным для восприятия способом на протяжении короткого времени, а в рекламе на радио отсутствовали.

Антимонопольная служба возбудила дела, признала рекламу ненадлежащей, выдала предписания о прекращении нарушений и назначила банку штрафы за ее размещение.

22 мая ФАС выявила в рекламе Альфа-банка недостоверные сведения о получении кешбэка и оштрафовала кредитную организацию. Служба отметила в рекламе, распространявшейся через поисковые сервисы и в мосметро, такие данные, как «кешбэк 10% на все». На сайте банка уточнялось, что акция действует лишь при осуществлении ряда операций по карте. ФАС посчитала, что такие действия вводили потребителей в заблуждение.

Ведомство признало рекламу не соответствующей действительности, выдало предписание о прекращении нарушения и оштрафовало банк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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