ФАС оштрафовала Альфа-банк за недостоверную рекламу кредитной карты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила в рекламе Альфа-банка недостоверную информацию о получении кешбэка и оштрафовала кредитную организацию, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
ФАС отметила в рекламе, которая распространялась через поисковые сервисы и в мосметро, такие сведения, как «кешбэк 10% на все». На сайте банка были уточнения, что акция работает только при осуществлении некоторых операций по карте.
«По мнению службы, такие действия организации вводили потребителей в заблуждение относительно условий получения финансовой услуги», – говорится в публикации.
Ведомство признало рекламу не соответствующей действительности, выдало предписание о прекращении нарушения и оштрафовало банк.
ФАС в апреле оштрафовала Т-банк за распространение ненадлежащей рекламы. В мобильном приложении банка проводилась акция, в рамках которой клиентам предлагалось купить зимние шины компании-партнера с кешбэком в 10%. При этом в объявлении отсутствовала отметка рекламодателя или его сайта.