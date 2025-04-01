ФАС оштрафовала Т-банк за распространение ненадлежащей рекламы

В связи с нарушением со стороны Т-банка ФАС возбудила дело, признав рекламу ненадлежащей. Ведомство также выдало предписание о прекращении нарушения, а также назначило банку административный штраф за ее размещение. Сумма штрафа не уточняется, но он предусмотрен ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе). Максимальное наказание по этой части для юрлиц – до 500 000 руб.