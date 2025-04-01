ФАС оштрафовала Т-банк за распространение ненадлежащей рекламы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Т-банк из-за распространения ненадлежащей рекламы, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным ведомства, в мобильном приложении банка было размещено объявление с предложением о покупке зимних шин компании-партнера с кешбэком в 10%. Баннер нарушал рекламное законодательство, поскольку на нем отсутствовала отметка рекламодателя или его сайта.
В связи с нарушением со стороны Т-банка ФАС возбудила дело, признав рекламу ненадлежащей. Ведомство также выдало предписание о прекращении нарушения, а также назначило банку административный штраф за ее размещение. Сумма штрафа не уточняется, но он предусмотрен ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе). Максимальное наказание по этой части для юрлиц – до 500 000 руб.
25 марта Сбербанк был оштрафован ФАС за ненадлежащую рекламу автокредита. Как сообщили в ведомстве, реклама содержала подробности об автокредите для покупателей. В том числе, в рекламе была представлена информация о беспроцентном первом взносе, быстром оформлении и отсутствии дополнительных требований по страхованию. Но в ней отсутствовала часть существенной информации об иных условиях, влияющих на стоимость автокредита.