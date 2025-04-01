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ФАС оштрафовала Т-банк за распространение ненадлежащей рекламы

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Т-банк из-за распространения ненадлежащей рекламы, сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным ведомства, в мобильном приложении банка было размещено объявление с предложением о покупке зимних шин компании-партнера с кешбэком в 10%. Баннер нарушал рекламное законодательство, поскольку на нем отсутствовала отметка рекламодателя или его сайта.

В связи с нарушением со стороны Т-банка ФАС возбудила дело, признав рекламу ненадлежащей. Ведомство также выдало предписание о прекращении нарушения, а также назначило банку административный штраф за ее размещение. Сумма штрафа не уточняется, но он предусмотрен ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе). Максимальное наказание по этой части для юрлиц – до 500 000 руб.

25 марта Сбербанк был оштрафован ФАС за ненадлежащую рекламу автокредита. Как сообщили в ведомстве, реклама содержала подробности об автокредите для покупателей. В том числе, в рекламе была представлена информация о беспроцентном первом взносе, быстром оформлении и отсутствии дополнительных требований по страхованию. Но в ней отсутствовала часть существенной информации об иных условиях, влияющих на стоимость автокредита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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