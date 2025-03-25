ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу автокредита

Как сообщили в ФАС, в рекламе отсутствовала часть существенной информации об иных условиях, влияющих на стоимость автокредита. В связи с этим служба возбудила дело в отношении банка, признав рекламу ненадлежащей. Организации было выдано предписание об устранении нарушения, а также назначен штраф. Сумма штрафа не уточняется, но он предусмотрен ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе). Максимальное наказание по этой части для юрлиц – до 500 000 руб.