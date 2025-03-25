ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу автокредита
Сбербанк был оштрафован Федеральной антимонопольной службой (ФАС) за ненадлежащую рекламу автокредита, сообщается на сайте ведомства.
В сообщении говорится, что реклама транслировалась на динамической конструкции в Москве. Она содержала подробности об автокредите для покупателей. В том числе, в рекламе была представлена информация о беспроцентном первом взносе, быстром оформлении и отсутствии дополнительных требований по страхованию.
Как сообщили в ФАС, в рекламе отсутствовала часть существенной информации об иных условиях, влияющих на стоимость автокредита. В связи с этим служба возбудила дело в отношении банка, признав рекламу ненадлежащей. Организации было выдано предписание об устранении нарушения, а также назначен штраф. Сумма штрафа не уточняется, но он предусмотрен ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе). Максимальное наказание по этой части для юрлиц – до 500 000 руб.
10 марта ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты. По сообщению ФАС, она распространялась в телеэфире и содержала привлекательную для потребителей информацию о платежах без комиссий, бесплатном годовом обслуживании, а также кешбэке в размере 10% бонусами. При этом прочие сведения демонстрировались трудным для восприятия способом в течение короткого времени.