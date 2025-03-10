ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитки

По сообщению ФАС, реклама организации распространялась в телеэфире и содержала привлекательную для потребителей информацию о платежах без комиссий, бесплатном годовом обслуживании, а также кешбэке в размере 10% бонусами. При этом прочие сведения демонстрировались трудным для восприятия способом в течение короткого времени.