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ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитки

Ведомости

Сбербанк оштрафован Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России за ненадлежащую рекламу кредитной карты. Об этом сообщили в службе.

По сообщению ФАС, реклама организации распространялась в телеэфире и содержала привлекательную для потребителей информацию о платежах без комиссий, бесплатном годовом обслуживании, а также кешбэке в размере 10% бонусами. При этом прочие сведения демонстрировались трудным для восприятия способом в течение короткого времени.

«Служба возбудила дело в отношении Сбербанка, признала рекламу ненадлежащей, выдала организации предписание об устранении нарушения и назначила штраф», – говорится в сообщении. Сумма штрафа не уточняется, банк признали виновным в нарушении по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе). Максимальное наказание по этой части для юрлиц – до 500 000 руб.

24 февраля ФАС оштрафовала ВТБ, Газпромбанк, Т-банк и Альфа-банк за распространение ненадлежащей рекламы. По данным службы, нарушения касались размещения дополнительных сведений мелким шрифтом за короткое время, отсутствия объективных критериев сравнения и части ключевых условий. Тогда организации получили административные штрафы общей суммой 2,2 млн руб.

14 февраля антимонопольное ведомство оштрафовало Альфа-банк за ненадлежащую рекламу совместной акции с сервисом «Яндекс.Еда». Ее распространяли в эфире радио, предлагая кешбэк при оплате заказа в сервисе картой. Но в ведомстве посчитали, что о части информации об ограничениях акции в рекламе умолчали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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