ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитки
По сообщению ФАС, реклама организации распространялась в телеэфире и содержала привлекательную для потребителей информацию о платежах без комиссий, бесплатном годовом обслуживании, а также кешбэке в размере 10% бонусами. При этом прочие сведения демонстрировались трудным для восприятия способом в течение короткого времени.
«Служба возбудила дело в отношении Сбербанка, признала рекламу ненадлежащей, выдала организации предписание об устранении нарушения и назначила штраф», – говорится в сообщении. Сумма штрафа не уточняется, банк признали виновным в нарушении по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ (нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе). Максимальное наказание по этой части для юрлиц – до 500 000 руб.
24 февраля ФАС оштрафовала ВТБ, Газпромбанк, Т-банк и Альфа-банк за распространение ненадлежащей рекламы. По данным службы, нарушения касались размещения дополнительных сведений мелким шрифтом за короткое время, отсутствия объективных критериев сравнения и части ключевых условий. Тогда организации получили административные штрафы общей суммой 2,2 млн руб.
14 февраля антимонопольное ведомство оштрафовало Альфа-банк за ненадлежащую рекламу совместной акции с сервисом «Яндекс.Еда». Ее распространяли в эфире радио, предлагая кешбэк при оплате заказа в сервисе картой. Но в ведомстве посчитали, что о части информации об ограничениях акции в рекламе умолчали.