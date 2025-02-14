ФАС вновь оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу

4 февраля стало известно, что ФАС трижды назначила штрафы в отношении Альфа-банка. Нарушения состояли в том, что сведения в сносках размещались «трудным для восприятия способом», отсутствовала существенная часть об услуге, не были указаны критерии сравнения, следует из сообщения. Реклама банка была признана ненадлежащей, и ФАС выдала предписание об устранении нарушений, а также назначила штраф.