ФАС вновь оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу
В сообщении говорится, что реклама распространялась в радиоэфире. В ней содержались сведения о начислении кешбэка в размере 20% при оплате заказа в сервисе картой Альфа-банка. Но о части существенной информации об ограничениях акции в рекламе умалчивается, считают в ФАС.
Служба признала рекламу ненадлежащей и назначила банку административный штраф за ее размещение.
4 февраля стало известно, что ФАС трижды назначила штрафы в отношении Альфа-банка. Нарушения состояли в том, что сведения в сносках размещались «трудным для восприятия способом», отсутствовала существенная часть об услуге, не были указаны критерии сравнения, следует из сообщения. Реклама банка была признана ненадлежащей, и ФАС выдала предписание об устранении нарушений, а также назначила штраф.