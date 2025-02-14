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ФАС вновь оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу совместной акции с сервисом «Яндекс.Еда», сообщает ФАС в официальном Telegram-канале.

В сообщении говорится, что реклама распространялась в радиоэфире. В ней содержались сведения о начислении кешбэка в размере 20% при оплате заказа в сервисе картой Альфа-банка. Но о части существенной информации об ограничениях акции в рекламе умалчивается, считают в ФАС.

Служба признала рекламу ненадлежащей и назначила банку административный штраф за ее размещение.

4 февраля стало известно, что ФАС трижды назначила штрафы в отношении Альфа-банка. Нарушения состояли в том, что сведения в сносках размещались «трудным для восприятия способом», отсутствовала существенная часть об услуге, не были указаны критерии сравнения, следует из сообщения. Реклама банка была признана ненадлежащей, и ФАС выдала предписание об устранении нарушений, а также назначила штраф.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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