ФАС три раза оштрафовала Альфа-банк за рекламу
В отношении Альфа-банка Федеральная антимонапольная служба (ФАС) трижды назначила штрафы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Нарушения состояли в том, что сведения в сносках размещались «трудным для восприятия способом», отсутствовала существенная часть об услуге, не были указаны критерии сравнения, следует из сообщения.
Реклама банка была признана ненадлежайщей, и ФАС выдала предписание об устранении нарушений, а также назначила штраф.
Отмечается, что в 2024 г. служба возбудила 55 дел в отношении банка. Сумма всех штрафов составляла 23 млн руб.
13 января ФАС оштрафовала банк за ненадлежащую рекламу совместной акции с сервисом доставки еды «Яндекс.Еда».