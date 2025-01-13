ФАС оштрафовала Альфа-банк из-за ненадлежащей рекламы акции с «Яндекс едой»

25 ноября 2024 г. ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-банка» по признакам нарушения закона о рекламе. Дело было возбуждено после обращений граждан, пожаловавшихся, что в телевизионной рекламе банк называли «лучшим банком для бизнеса», а текст сносок, разъяснявших подробные условия финансовых услуг, был выполнен трудным для восприятия способом и демонстрировался в течение короткого времени. По мнению ФАС, потребителей могли ввести в заблуждение некорректными сравнениями и отсутствием информации о существенных условиях платежей и переводов без комиссии.