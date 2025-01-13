ФАС оштрафовала Альфа-банк из-за ненадлежащей рекламы акции с «Яндекс едой»Потребители получали неполные данные о ее условиях
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу совместной акции с сервисом доставки еды «Яндекс еда». Об этом сообщается на сайте ведомства.
22 августа 2024 г. ФАС признала ненадлежащей рекламу совместной акции «Альфа-банка» и «Яндекс еды» и выдала компаниям предписания о прекращении нарушения закона о рекламе. Реклама распространялась на федеральных телеканалах. В видеоролике сообщалось о начислении кэшбэка 50% при оплате заказа в сервисе Яндекса любой картой банка. Информация о том, что максимальная сумма кэшбэка составляет 500 руб., размещались в поясняющей сноске на протяжении короткого времени мелким шрифтом. Ведомство установило, что потребители получали неполные данные об условиях акции, влияющих на стоимость услуг доставки.
За нарушение служба наложила на кредитную организацию административный штраф.
25 ноября 2024 г. ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-банка» по признакам нарушения закона о рекламе. Дело было возбуждено после обращений граждан, пожаловавшихся, что в телевизионной рекламе банк называли «лучшим банком для бизнеса», а текст сносок, разъяснявших подробные условия финансовых услуг, был выполнен трудным для восприятия способом и демонстрировался в течение короткого времени. По мнению ФАС, потребителей могли ввести в заблуждение некорректными сравнениями и отсутствием информации о существенных условиях платежей и переводов без комиссии.