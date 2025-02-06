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FT: Фридман и Авен продали свои доли в Альфа-банке

Предприниматели владели 45% акций банка
Ведомости

Российские предприниматели Михаил Фридман и Петр Авен вышли из состава акционеров Альфа-банка и «Альфастрахования» в расчете на снятие санкций Евросоюза, сообщает Financial Times со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

По данным издания, бизнесмены передали пакеты акций своему партнеру Андрею Косогову в рамках сделки, завершенной в 2023 г. Общая стоимость обеих компаний составила около 240 млрд руб. (около $2,5 млрд).

Согласно имеющимся документам, ранее Фридману и Авену принадлежало 45% акций банка и 42% акций страховой компании. Продажа долей может помочь им выйти из санкционных списков ЕС.

Представитель ЕС по иностранным делам Анитта Хиппер заявила Financial Times, что Европейская комиссия не может комментировать текущие судебные разбирательства, но пояснила, что пока ограничительные меры в отношении Авена и Фридмана остаются в силе, хотя «списки регулярно пересматривают».

«Ведомости» направили запрос представителю Альфа-банка и «Альфастрахования».

20 декабря 2024 г. сообщалось, что Фридман решил отказаться от иска об оспаривании санкций ЕС. Источники «Ведомостей» тогда поясняли, что это было техническое решение, которое не имеет большого значения.

В 2024 г. Европейский суд частично отменил основания для введения санкций в отношении Фридмана и Авена. Суд постановил, что не было предоставлено достаточных доказательств для обоснования. Однако санкции в отношении олигархов остаются в силе по отдельным обоснованиям. Речь идет о статусе Фридмана и Авена как «ведущих бизнесменов в секторе экономики, обеспечивающем существенный источник дохода» для правительства РФ.

Фридман и Авен отдельно оспаривают это обоснование. В случае успеха это приведет к тому, что страны – члены ЕС примут решение об отмене санкций, обжаловании решения суда или восстановлении санкций на основании других причин. Известно, что Латвия подала апелляцию на первое решение в пользу бизнесменов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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