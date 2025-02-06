FT: Фридман и Авен продали свои доли в Альфа-банке

В 2024 г. Европейский суд частично отменил основания для введения санкций в отношении Фридмана и Авена. Суд постановил, что не было предоставлено достаточных доказательств для обоснования. Однако санкции в отношении олигархов остаются в силе по отдельным обоснованиям. Речь идет о статусе Фридмана и Авена как «ведущих бизнесменов в секторе экономики, обеспечивающем существенный источник дохода» для правительства РФ.