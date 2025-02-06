FT: Фридман и Авен продали свои доли в Альфа-банке

FT: Фридман и Авен продали свои доли в Альфа-банкеПредприниматели владели 45% акций банка
Российские предприниматели Михаил Фридман и Петр Авен вышли из состава акционеров Альфа-банка и «Альфастрахования» в расчете на снятие санкций Евросоюза, сообщает Financial Times со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.
По данным издания, бизнесмены передали пакеты акций своему партнеру Андрею Косогову в рамках сделки, завершенной в 2023 г. Общая стоимость обеих компаний составила около 240 млрд руб. (около $2,5 млрд).
Согласно имеющимся документам, ранее Фридману и Авену принадлежало 45% акций банка и 42% акций страховой компании. Продажа долей может помочь им выйти из санкционных списков ЕС.
Представитель ЕС по иностранным делам Анитта Хиппер заявила Financial Times, что Европейская комиссия не может комментировать текущие судебные разбирательства, но пояснила, что пока ограничительные меры в отношении Авена и Фридмана остаются в силе, хотя «списки регулярно пересматривают».
20 декабря 2024 г. сообщалось, что Фридман решил отказаться от иска об оспаривании санкций ЕС. Источники «Ведомостей» тогда поясняли, что это было техническое решение, которое не имеет большого значения.
В 2024 г. Европейский суд частично отменил основания для введения санкций в отношении Фридмана и Авена. Суд постановил, что не было предоставлено достаточных доказательств для обоснования. Однако санкции в отношении олигархов остаются в силе по отдельным обоснованиям. Речь идет о статусе Фридмана и Авена как «ведущих бизнесменов в секторе экономики, обеспечивающем существенный источник дохода» для правительства РФ.
Фридман и Авен отдельно оспаривают это обоснование. В случае успеха это приведет к тому, что страны – члены ЕС примут решение об отмене санкций, обжаловании решения суда или восстановлении санкций на основании других причин. Известно, что Латвия подала апелляцию на первое решение в пользу бизнесменов.