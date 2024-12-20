Михаил Фридман решил отказаться от иска об оспаривании санкций ЕС

В апреле 2024 г. Фридману, а также его бизнес-партнеру Петру Авену удалось оспорить в суде ЕС попадание в европейский санкционный список, но только за период с февраля 2022 г. по март 2023 г. и по двум изначальным основаниям – поддержка действий России и финансовое содействие ее политике на Украине. В марте 2024 г. власти Евросоюза продлили санкции против Фридмана и Авена с новой формулировкой оснований: их назвали «ведущими бизнесменами, участвующими в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации». Евросоюз ввел персональные санкции против Фридмана в феврале 2022 г.