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Михаил Фридман решил отказаться от иска об оспаривании санкций ЕС

Но отказ – технический, а сам процесс продолжается, говорит источник
Ведомости

Бизнесмен Михаил Фридман решил отказаться от иска к Совету ЕС в суде Европейского союза. Об этом он письменно уведомил секретариат суда в ноябре, следует из карточки дела. Через неделю Совет ЕС направил в суд письмо с требованием к Фридману оплатить судебные издержки ответчика. Суд обязал Фридмана возместить расходы Совета Евросоюза. Первым на решение инстанции обратил внимание Telegram-канал The Sanctions Law.

«Это технический отказ, процессуальный. Не имеет большого значения. Процесс продолжается», – сообщил «Ведомостям» собеседник, знакомый с его ходом.

«Ведомости» направили запрос представителю Фридмана.

Фридман в суде ЕС пытается оспорить решения европейских властей о внесении его имени в санкционный список от марта и сентября 2023 г., а также марта 2024 г. Власти Евросоюза принимают решение о продлении ограничений раз в полгода.

В апреле 2024 г. Фридману, а также его бизнес-партнеру Петру Авену удалось оспорить в суде ЕС попадание в европейский санкционный список, но только за период с февраля 2022 г. по март 2023 г. и по двум изначальным основаниям – поддержка действий России и финансовое содействие ее политике на Украине. В марте 2024 г. власти Евросоюза продлили санкции против Фридмана и Авена с новой формулировкой оснований: их назвали «ведущими бизнесменами, участвующими в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации». Евросоюз ввел персональные санкции против Фридмана в феврале 2022 г.

Совет ЕС отказал Фридману в просьбе снять с него все действующие санкции после решения Генерального суда ЕС о частичной отмене ограничений, писали «Ведомости». В двух кратких письмах, направленных Фридману в июле, представитель госоргана без объяснений сообщил, что совет намерен сохранить все обвинения против бизнесмена. Этот факт Фридман упомянул в запросе на арбитраж с Люксембургом в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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