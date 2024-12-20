Михаил Фридман решил отказаться от иска об оспаривании санкций ЕС

Михаил Фридман решил отказаться от иска об оспаривании санкций ЕСНо отказ – технический, а сам процесс продолжается, говорит источник
Бизнесмен Михаил Фридман решил отказаться от иска к Совету ЕС в суде Европейского союза. Об этом он письменно уведомил секретариат суда в ноябре, следует из карточки дела. Через неделю Совет ЕС направил в суд письмо с требованием к Фридману оплатить судебные издержки ответчика. Суд обязал Фридмана возместить расходы Совета Евросоюза. Первым на решение инстанции обратил внимание Telegram-канал The Sanctions Law.
«Это технический отказ, процессуальный. Не имеет большого значения. Процесс продолжается», – сообщил «Ведомостям» собеседник, знакомый с его ходом.
«Ведомости» направили запрос представителю Фридмана.
Фридман в суде ЕС пытается оспорить решения европейских властей о внесении его имени в санкционный список от марта и сентября 2023 г., а также марта 2024 г. Власти Евросоюза принимают решение о продлении ограничений раз в полгода.
В апреле 2024 г. Фридману, а также его бизнес-партнеру Петру Авену удалось оспорить в суде ЕС попадание в европейский санкционный список, но только за период с февраля 2022 г. по март 2023 г. и по двум изначальным основаниям – поддержка действий России и финансовое содействие ее политике на Украине. В марте 2024 г. власти Евросоюза продлили санкции против Фридмана и Авена с новой формулировкой оснований: их назвали «ведущими бизнесменами, участвующими в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации». Евросоюз ввел персональные санкции против Фридмана в феврале 2022 г.
Совет ЕС отказал Фридману в просьбе снять с него все действующие санкции после решения Генерального суда ЕС о частичной отмене ограничений, писали «Ведомости». В двух кратких письмах, направленных Фридману в июле, представитель госоргана без объяснений сообщил, что совет намерен сохранить все обвинения против бизнесмена. Этот факт Фридман упомянул в запросе на арбитраж с Люксембургом в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC).