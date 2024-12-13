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Киев не захотел платить за разбирательство с Фридманом

Юристы называют нежелание Киева платить попыткой затянуть процесс о конфискации «Альфа-банк Украина»
Артем Кульша
Киев национализировал «Альфа-банк Украина» из-за того, что им владели подсанкционные лица, в том числе Михаил Фридман
Киев национализировал «Альфа-банк Украина» из-за того, что им владели подсанкционные лица, в том числе Михаил Фридман / РИА Новости

Люксембургская структура Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова ABH Holdings (ABHH) оплатила за Украину ее первоначальные расходы на разбирательство по поводу конфискации Киевом «Альфа-банк Украина». Размер взноса за Киев составил $200 000 (20 млн руб.), еще столько же ABHH заплатила за себя. Об этом говорится в материалах Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), где рассматривается дело. «Ведомости» ознакомились с документами.

По регламенту МЦУИСа стороны покрывают прямые расходы на арбитражный процесс в равных долях до тех пор, пока трибунал не вынесет окончательного решения о распределении издержек. При неуплате установленных платежей дело может быть прекращено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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