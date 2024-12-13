Киев не захотел платить за разбирательство с Фридманом

Киев не захотел платить за разбирательство с ФридманомЮристы называют нежелание Киева платить попыткой затянуть процесс о конфискации «Альфа-банк Украина»
Люксембургская структура Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова ABH Holdings (ABHH) оплатила за Украину ее первоначальные расходы на разбирательство по поводу конфискации Киевом «Альфа-банк Украина». Размер взноса за Киев составил $200 000 (20 млн руб.), еще столько же ABHH заплатила за себя. Об этом говорится в материалах Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), где рассматривается дело. «Ведомости» ознакомились с документами.
По регламенту МЦУИСа стороны покрывают прямые расходы на арбитражный процесс в равных долях до тех пор, пока трибунал не вынесет окончательного решения о распределении издержек. При неуплате установленных платежей дело может быть прекращено.
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