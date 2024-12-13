Киев не захотел платить за разбирательство с Фридманом

Люксембургская структура Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров Петра Авена и Андрея Косогова ABH Holdings (ABHH) оплатила за Украину ее первоначальные расходы на разбирательство по поводу конфискации Киевом «Альфа-банк Украина». Размер взноса за Киев составил $200 000 (20 млн руб.), еще столько же ABHH заплатила за себя. Об этом говорится в материалах Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), где рассматривается дело. «Ведомости» ознакомились с документами.