ФАС оштрафовала ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк и Т-банк за ненадлежащую рекламу
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала ВТБ, Газпромбанк, Т-банк и Альфа-банк за распространение рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным пресс-службы, нарушения касались размещения дополнительных сведений мелким шрифтом за короткое время, отсутствия объективных критериев сравнения и части ключевых условий. Реклама транслировалась по телевизору, на билбордах и в мобильном приложении.
Организации получили административные штрафы общей суммой 2,2 млн руб., следует из сообщения.
17 февраля ФАС признала ненадлежащей рекламу кредитной карты Промсвязьбанка. Ведомство установило, что в рекламных материалах содержалась привлекательная информация о возможности беспроцентного пользования картой в течение 101 дня, но другие важные условия были представлены в пояснительной сноске мелким шрифтом в течение очень короткого времени.