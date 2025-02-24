ФАС оштрафовала ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк и Т-банк за ненадлежащую рекламу

17 февраля ФАС признала ненадлежащей рекламу кредитной карты Промсвязьбанка. Ведомство установило, что в рекламных материалах содержалась привлекательная информация о возможности беспроцентного пользования картой в течение 101 дня, но другие важные условия были представлены в пояснительной сноске мелким шрифтом в течение очень короткого времени.