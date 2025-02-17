ФАС признала ненадлежащей рекламу кредитки Промсвязьбанка

В ходе проверки ФАС установила, что в рекламных материалах содержалась привлекательная информация о возможности беспроцентного пользования картой в течение 101 дня. Но другие важные условия были представлены в пояснительной сноске, написанной мелким шрифтом и отображавшейся в течение очень короткого времени.