ФАС признала ненадлежащей рекламу кредитки Промсвязьбанка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей рекламу кредитной карты Промсвязьбанка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки ФАС установила, что в рекламных материалах содержалась привлекательная информация о возможности беспроцентного пользования картой в течение 101 дня. Но другие важные условия были представлены в пояснительной сноске, написанной мелким шрифтом и отображавшейся в течение очень короткого времени.
«Это не позволяло потребителям получать необходимую для осознанного выбора информацию обо всех условиях финансовой услуги», – поясняется в сообщении ФАС.
Поэтому рекламу признали ненадлежащей, выдав Промсвязьбанку предписание об устранении выявленных нарушений. Банку теперь грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.
14 февраля сообщалось, что ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу совместной акции с сервисом «Яндекс.Еда». Ее распространяли в эфире радио, предлагая кешбэк при оплате заказа в сервисе картой. Но в ведомстве посчитали, что о части информации об ограничениях акции в рекламе умолчали.