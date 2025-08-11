На Wildberries появилась возможность делиться корзиной с другими пользователями
Wildberries & Russ представила опцию «Поделиться корзиной» с другими клиентами. Об этом говорится в сообщении компании.
В компании пояснили, что этот инструмент направлен не только на покупателей, но и на продавцов. К примеру, для продвижения своих товаров через подборки у блогеров или создание тематических списков.
Для использования нового функционала у обоих пользователей должна быть установлена последняя версия приложения.
5 августа Wildberries запустил кешбэк за приобретение товаров на маркетплейсе. В Telegram-канале объединенной компании рассказали, что он будет начисляться за покупку товаров, отмеченных специальным знаком. Его можно потратить на покупку любой продукции на платформе по курсу 1 бонусный балл – 1 руб. Таким образом можно оплатить до 99% стоимости заказа.