Wildberries запустил кешбэк за покупки на маркетплейсе
Wildberries запустил кешбэк за приобретение товаров на маркетплейсе. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной компании Wildberries & Russ.
Кешбэк будет начисляться за покупку товаров, отмеченных специальным знаком. Его можно потратить на покупку любой продукции на платформе по курсу 1 бонусный балл – 1 руб. Таким образом можно оплатить до 99% стоимости заказа.
Планируется, что в будущем пользователи смогут получать кэшбек не только за покупки, но и за активности в контентплейсе Wibes и другие действия.
26 июня Wildberries & Russ начала закрытое тестирование чат-бота на основе искусственного интеллекта (ИИ), который поможет клиентам с выбором товаров в мобильном приложении платформы. В будущем доступ к «персональному ассистенту» получат все пользователи.
Инструмент окажет помощь по подбору подарка, сравнению похожих товаров, поиску конкретной позиции по интересам клиента, ограничениям бюджета или поводу к покупке. Разработчики также планируют добавление функций предложения товара по фото, анализа истории покупок и адаптации к вкусу пользователя. Чат-бот сможет и консультировать пользователей по услугам, возможным на маркетплейсе.