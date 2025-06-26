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Wildberries запустил тестирование персонального ассистента на основе ИИ

Ведомости

Wildberries & Russ начала закрытое тестирование чат-бота на основе искусственного интеллекта (ИИ), который будет помогать пользователям с выбором товаров в мобильном приложении маркетплейса, сообщили в компании. В будущем доступ к «персональному ассистенту» получат все пользователи.

Инструмент будет включать помощь по подбору подарка, сравнение похожих товаров, поиск конкретной позиции по интересам пользователя, ограничениям бюджета или поводу к покупке. В планах разработчиков также добавление таких функций, как предложение товара по фото, анализ истории покупок и адаптация к вкусу пользователя. Чат-бот сможет и консультировать пользователей по услугам, возможным в Wildberries.

«Мы делаем следующий шаг к персонализированному пользовательскому опыту. ИИ-ассистент сможет не просто отвечать на запросы, а помогать принимать решения – быстро, удобно и с вниманием к обратной связи в диалоге», – заявил руководитель отдела ML & Data Science Wildberries & Russ Александр Сидоров.

20 июня стало известно, что «Яндекс» разработал новые рекомендательные системы на основе генеративных моделей и внедрил их в «Яндекс.Музыку» и «Яндекс.Маркет». Тогда же компания анонсировала распространение улучшенных рекомендаций на остальные свои сервисы. Обновленные системы, по данным «Яндекса», работают в реальном времени и реагируют на любые действия пользователей, но учитывают большее количество факторов, чем ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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