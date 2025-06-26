Wildberries запустил тестирование персонального ассистента на основе ИИ
Wildberries & Russ начала закрытое тестирование чат-бота на основе искусственного интеллекта (ИИ), который будет помогать пользователям с выбором товаров в мобильном приложении маркетплейса, сообщили в компании. В будущем доступ к «персональному ассистенту» получат все пользователи.
Инструмент будет включать помощь по подбору подарка, сравнение похожих товаров, поиск конкретной позиции по интересам пользователя, ограничениям бюджета или поводу к покупке. В планах разработчиков также добавление таких функций, как предложение товара по фото, анализ истории покупок и адаптация к вкусу пользователя. Чат-бот сможет и консультировать пользователей по услугам, возможным в Wildberries.
«Мы делаем следующий шаг к персонализированному пользовательскому опыту. ИИ-ассистент сможет не просто отвечать на запросы, а помогать принимать решения – быстро, удобно и с вниманием к обратной связи в диалоге», – заявил руководитель отдела ML & Data Science Wildberries & Russ Александр Сидоров.
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