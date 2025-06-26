Wildberries запустил тестирование персонального ассистента на основе ИИ

20 июня стало известно, что «Яндекс» разработал новые рекомендательные системы на основе генеративных моделей и внедрил их в «Яндекс.Музыку» и «Яндекс.Маркет». Тогда же компания анонсировала распространение улучшенных рекомендаций на остальные свои сервисы. Обновленные системы, по данным «Яндекса», работают в реальном времени и реагируют на любые действия пользователей, но учитывают большее количество факторов, чем ранее.