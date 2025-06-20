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«Яндекс» обновил рекомендательные системы на основе ИИ в своих сервисах

Ведомости

«Яндекс» разработал новые рекомендательные системы на основе генеративных моделей и внедрил их в «Яндекс.Музыку» и «Яндекс.Маркет», сообщил «Ведомостям» представитель компании. Остальные сервисы тоже будут подключены к этим алгоритмам.

По словам представителя, рекомендации работают в реальном времени и реагируют на любые действия пользователей, но учитывают большее количество факторов, чем ранее. Они находят в том числе неочевидные связи в длительной истории действий посетителя сервисов. Алгоритмы также учитывают сезонность спроса и могут напомнить купить продукт, который пользователь приобретает каждое лето.

Компания отмечает, что по итогам работы обновленных систем в «Яндекс.Музыке» пользователи стали чаще и дольше слушать «Мою волну» – раздел в приложении, где звучат только рекомендованные треки. Теперь они на 20% чаще добавляют в свой плейлист песни или артистов, которых услышали впервые. Разнообразие рекомендаций выросло на 14%.

«Нам удалось разработать нейронную архитектуру, которая более эффективна в обучении и требует меньше ресурсов, и доказать, что скачок качества, который мы видим в сфере языковых моделей, возможен в рекомендациях. Эту задачу удалось решить только нескольким компаниям в мире – таким как "Яндекс", Google, Netflix, LinkedIn», – сообщил руководитель рекомендательных технологий «Яндекса» Николай Савушкин.

Компания «Яндекс» создает сервисы и продукты на базе искусственного интеллекта, которые помогают пользователям и бизнесу в онлайне и офлайне. В сервис «Яндекс.Музыка» алгоритмы на основе генеративных моделей ввели еще в 2023 г. Далее их развили и обновили рекомендательные системы, которые будут включены и в другие приложения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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