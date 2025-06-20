«Яндекс» обновил рекомендательные системы на основе ИИ в своих сервисах

Компания «Яндекс» создает сервисы и продукты на базе искусственного интеллекта, которые помогают пользователям и бизнесу в онлайне и офлайне. В сервис «Яндекс.Музыка» алгоритмы на основе генеративных моделей ввели еще в 2023 г. Далее их развили и обновили рекомендательные системы, которые будут включены и в другие приложения.