«Яндекс» обновил рекомендательные системы на основе ИИ в своих сервисах
По словам представителя, рекомендации работают в реальном времени и реагируют на любые действия пользователей, но учитывают большее количество факторов, чем ранее. Они находят в том числе неочевидные связи в длительной истории действий посетителя сервисов. Алгоритмы также учитывают сезонность спроса и могут напомнить купить продукт, который пользователь приобретает каждое лето.
Компания отмечает, что по итогам работы обновленных систем в «Яндекс.Музыке» пользователи стали чаще и дольше слушать «Мою волну» – раздел в приложении, где звучат только рекомендованные треки. Теперь они на 20% чаще добавляют в свой плейлист песни или артистов, которых услышали впервые. Разнообразие рекомендаций выросло на 14%.
«Нам удалось разработать нейронную архитектуру, которая более эффективна в обучении и требует меньше ресурсов, и доказать, что скачок качества, который мы видим в сфере языковых моделей, возможен в рекомендациях. Эту задачу удалось решить только нескольким компаниям в мире – таким как "Яндекс", Google, Netflix, LinkedIn», – сообщил руководитель рекомендательных технологий «Яндекса» Николай Савушкин.
Компания «Яндекс» создает сервисы и продукты на базе искусственного интеллекта, которые помогают пользователям и бизнесу в онлайне и офлайне. В сервис «Яндекс.Музыка» алгоритмы на основе генеративных моделей ввели еще в 2023 г. Далее их развили и обновили рекомендательные системы, которые будут включены и в другие приложения.