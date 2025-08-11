Чистая прибыль Дом.РФ по МСФО увеличилась на 15% в первом полугодии
АО «Дом.РФ» нарастило чистую прибыль по МСФО на 15% за первые шесть месяцев 2025 г. Показатель достиг 39,1 млрд руб. в сравнении с 34,1 млрд руб. за аналогичный период 2024 г., сообщила компания.
Как отметили представители группы, одним из факторов роста стали изменения чистых процентных доходов. Они увеличились на 27%, так как и портфель активов, генерирующих процентный доход, вырос на 14%. Кроме того, в первом полугодии 2025 г. чистое создание резервов увеличилось на 52% по сравнению с результатом шести месяцев 2024 г. и достигло 13,6 млрд руб.
Среди результатов группы за период с января по июнь 2025 г. также указана положительная динамика доходов по операциям с инвестиционной недвижимостью. Это обусловлено увеличением выручки от аренды недвижимости и количества принадлежащих компании арендных домов.
30 июня наблюдательный совет Дом.РФ рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 146,5 руб. на одну обыкновенную акцию. Поступило также предложение о проведении дополнительной эмиссии 28,5 млн акций на сумму 39,9 млрд руб.