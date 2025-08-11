Чистая прибыль Дом.РФ по МСФО увеличилась на 15% в первом полугодии

Как отметили представители группы, одним из факторов роста стали изменения чистых процентных доходов. Они увеличились на 27%, так как и портфель активов, генерирующих процентный доход, вырос на 14%. Кроме того, в первом полугодии 2025 г. чистое создание резервов увеличилось на 52% по сравнению с результатом шести месяцев 2024 г. и достигло 13,6 млрд руб.