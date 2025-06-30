Набсовет Дом.РФ рекомендовал дивиденды в 146,5 рубля на акцию

Организатором IPO выступит банк ВТБ. Как сообщил его глава Андрей Костин на ПМЭФе, подготовка к размещению уже идет. Руководитель Дом.РФ Виталий Мутко отметил, что параметры сделки, включая объем и цену, пока не определены. По его словам, в долгосрочной перспективе компания планирует привлечь на фондовом рынке до 1 трлн руб. к 2030 г.