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Набсовет Дом.РФ рекомендовал дивиденды в 146,5 рубля на акцию

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Наблюдательный совет Дом.РФ рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 г. в размере 146,5 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

Помимо этого совет предложил провести дополнительную эмиссию 28,5 млн акций на сумму 39,9 млрд руб. для увеличения уставного капитала.

В 2024 г. власти начали обсуждать возможность выхода Дом.РФ на биржу. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, IPO может состояться в ноябре 2025 г. Госкомпания уже ведет подготовку к размещению совместно с инвестбанками. На первом этапе планируется продажа до 5% акций. Также правительство одобрило внедрение системы мотивации для руководства и независимых членов совета директоров.

Организатором IPO выступит банк ВТБ. Как сообщил его глава Андрей Костин на ПМЭФе, подготовка к размещению уже идет. Руководитель Дом.РФ Виталий Мутко отметил, что параметры сделки, включая объем и цену, пока не определены. По его словам, в долгосрочной перспективе компания планирует привлечь на фондовом рынке до 1 трлн руб. к 2030 г.

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