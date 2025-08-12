Бывший зампред ВТБ Георгий Горшков возглавил правление «Вайлдберриз-банка»
Как объяснили в компании, решение о новой должности Горшкова принято с учетом необходимости роста банка, расширения ассортимента его услуг и улучшения клиентского опыта. При этом финансовой организации также важно сохранить в работе стабильность, и новый председатель правления поможет укрепить ее позиции на рынке, указали в пресс-службе. Среди основных задач Горшкова были названы построение стратегии развития банка на долгий срок и поиск новых ниш бизнеса.
Глава компании Татьяна Ким говорила о будущем назначении в конце июля. Тогда же сообщалось, что Горшков будет развивать банковские продукты и финтех-сервисы для b2c- и b2b-сегментов, а также следить за увеличением качества и удобства финансовых услуг.
В конце мая 2025 г. Горшков покинул пост зампреда ВТБ. «Ведомости» писали, что на его должность по решению наблюдательного совета был выбран экс-глава «Почта-банка» Александр Пахомов.