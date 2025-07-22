Экс-зампред ВТБ Горшков возглавит «Вайлдберриз-банк»
Бывший зампредседателя ВТБ Георгий Горшков займет должность председателя правления Вайлдберриз-банка после согласования его кандидатуры Банком России. Глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким подтвердила это «Коммерсанту».
В Вайлдберриз-банке Горшков будет заниматься формированием долгосрочной стратегии финтех-направления РВБ. Он также станет курировать Вайлдберриз-банк, развивать банковские продукты и финтех-сервисы для b2c- и b2b-сегментов, повышать качество и удобство финансовых услуг.
О возможном назначении Горшкова главой Вайлдберриз-банка «Коммерсантъ» писал 21 июля. Издание отмечало, что 14 июля Горшков был назначен на должность руководителя финтех-направления РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ), в рамках которого группа развивает финансовые сервисы для продавцов и покупателей в России и странах присутствия.
Горшков покинул пост зампреда ВТБ в конце мая 2025 г. «Ведомости» писали, что на эту должность наблюдательный совет избрал экс-главу «Почта-банка» Александра Пахомова.