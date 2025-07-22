Экс-зампред ВТБ Горшков возглавит «Вайлдберриз-банк»

О возможном назначении Горшкова главой Вайлдберриз-банка «Коммерсантъ» писал 21 июля. Издание отмечало, что 14 июля Горшков был назначен на должность руководителя финтех-направления РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ), в рамках которого группа развивает финансовые сервисы для продавцов и покупателей в России и странах присутствия.