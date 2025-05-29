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Горшков покинул пост зампреда правления ВТБ

Должность займет экс-глава «Почта-банка» Пахомов
Ведомости

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков покидает свой пост. На эту должность наблюдательный совет избрал экс-главу «Почта-банка» Александра Пахомова. Об этом сообщили «Ведомостям» в финансовой организации.

Кадровое решение вступит в силу после его утверждения со стороны Банка России. В новой должности Пахомов будет отвечать за розничный бизнес ВТБ под кураторством первого заместителя президента-председателя правления банка Ольги Скоробогатовой. Она отметила, что перед банком стоят задачи по развитию розничного бизнеса, в частности в сфере цифровых сервисов, развитии партнерских проектов и внедрении новых продуктов. По ее словам, у Пахомова есть большой опыт работы в проектах такого масштаба.

До своего назначения в ВТБ Пахомов с 2022 г. возглавлял «Почта банк». До этого он работал на руководящих постах в банке «Открытие», где курировал розничный бизнес и региональную сеть. Входил в наблюдательный совет страховой компании «Росгосстрах», «Росгосстрах банка», «Открытые цифровые решения» и «Бинбанка». Работал на руководящих позициях ВТБ24.

В сентябре 2023 г. наблюдательный совет ВТБ утвердил новый состав правления. Тогда Гошков был избран в качестве зампреда вместо Анатолия Печатникова, контролировавшего работу с физическими лицами с 2018 г. Изменения в составе правления в ВТБ объяснили задачами по завершению разработки новой стратегии развития банка и ее реализации в 2024–2026 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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