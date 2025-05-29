Горшков покинул пост зампреда правления ВТБ

Горшков покинул пост зампреда правления ВТБДолжность займет экс-глава «Почта-банка» Пахомов
Заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков покидает свой пост. На эту должность наблюдательный совет избрал экс-главу «Почта-банка» Александра Пахомова. Об этом сообщили «Ведомостям» в финансовой организации.
Кадровое решение вступит в силу после его утверждения со стороны Банка России. В новой должности Пахомов будет отвечать за розничный бизнес ВТБ под кураторством первого заместителя президента-председателя правления банка Ольги Скоробогатовой. Она отметила, что перед банком стоят задачи по развитию розничного бизнеса, в частности в сфере цифровых сервисов, развитии партнерских проектов и внедрении новых продуктов. По ее словам, у Пахомова есть большой опыт работы в проектах такого масштаба.
До своего назначения в ВТБ Пахомов с 2022 г. возглавлял «Почта банк». До этого он работал на руководящих постах в банке «Открытие», где курировал розничный бизнес и региональную сеть. Входил в наблюдательный совет страховой компании «Росгосстрах», «Росгосстрах банка», «Открытые цифровые решения» и «Бинбанка». Работал на руководящих позициях ВТБ24.
В сентябре 2023 г. наблюдательный совет ВТБ утвердил новый состав правления. Тогда Гошков был избран в качестве зампреда вместо Анатолия Печатникова, контролировавшего работу с физическими лицами с 2018 г. Изменения в составе правления в ВТБ объяснили задачами по завершению разработки новой стратегии развития банка и ее реализации в 2024–2026 гг.