Горшков покинул пост зампреда правления ВТБ

Кадровое решение вступит в силу после его утверждения со стороны Банка России. В новой должности Пахомов будет отвечать за розничный бизнес ВТБ под кураторством первого заместителя президента-председателя правления банка Ольги Скоробогатовой. Она отметила, что перед банком стоят задачи по развитию розничного бизнеса, в частности в сфере цифровых сервисов, развитии партнерских проектов и внедрении новых продуктов. По ее словам, у Пахомова есть большой опыт работы в проектах такого масштаба.