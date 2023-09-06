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Бизнес

Дмитрий Пьянов стал первым зампредом правления ВТБ

Ведомости

Наблюдательный совет ВТБ утвердил новый состав правления. В частности, член правления Дмитрий Пьянов утвержден в должности первого зампреда банка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы финансовой организации. 

«Заместитель президента – председателя правления Дмитрий Пьянов утвержден в должности первого заместителя президента – председателя правления ВТБ. В новом качестве он будет курировать финансовую, административно-хозяйственную функции банка и отвечать за координацию интеграции финансовых активов, включая "Открытие"», – говорится в сообщении.

Кроме того, вместо Анатолия Печатникова, курировавшего в ВТБ работу с физлицами с 2018 г., в качестве зампреда избран Георгий Горшков. Отмечается, что Печатников завершает работу в ВТБ, чтобы сосредоточиться на собственных проектах.

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Сообщается также, что членом правления ВТБ избран Алексей Лозовой, ранее занимавший должность руководителя юридического департамента. Кадровые решения по Горшкову и Лозовому вступят в силу после их утверждения со стороны Центробанка.

Изменения в составе правления в ВТБ объясняют задачами по завершению разработки новой стратегии развития банка и ее реализации в 2024 – 2026 гг. Ключевыми элементами стратегии планируются развитие розничного сегмента и глобальной инфраструктуры международных расчетов. 

23 августа стало известно, что пост первого зампреда правления ВТБ покинул Андрей Пучков, проработавший в структуре более 20 лет. Он перешел на должность генерального директора Объединенной судостроительной корпорации. 

Пьянов окончил Омский государственный университет. Свою карьеру в ВТБ начал с 2010 г. С приходом в банк его назначили на должность старшего вице-президента финансового департамента. 25 сентября 2018 г. Пьянов был назначен членом правления ВТБ. В ноябре 2022 г. стал заместителем президента – председателя правления банка. До прихода в ВТБ занимал руководящие позиции в крупных кредитных учреждениях. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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