Дмитрий Пьянов стал первым зампредом правления ВТБ

Пьянов окончил Омский государственный университет. Свою карьеру в ВТБ начал с 2010 г. С приходом в банк его назначили на должность старшего вице-президента финансового департамента. 25 сентября 2018 г. Пьянов был назначен членом правления ВТБ. В ноябре 2022 г. стал заместителем президента – председателя правления банка. До прихода в ВТБ занимал руководящие позиции в крупных кредитных учреждениях.