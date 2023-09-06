Дмитрий Пьянов стал первым зампредом правления ВТБ
Наблюдательный совет ВТБ утвердил новый состав правления. В частности, член правления Дмитрий Пьянов утвержден в должности первого зампреда банка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы финансовой организации.
«Заместитель президента – председателя правления Дмитрий Пьянов утвержден в должности первого заместителя президента – председателя правления ВТБ. В новом качестве он будет курировать финансовую, административно-хозяйственную функции банка и отвечать за координацию интеграции финансовых активов, включая "Открытие"», – говорится в сообщении.
Кроме того, вместо Анатолия Печатникова, курировавшего в ВТБ работу с физлицами с 2018 г., в качестве зампреда избран Георгий Горшков. Отмечается, что Печатников завершает работу в ВТБ, чтобы сосредоточиться на собственных проектах.
Сообщается также, что членом правления ВТБ избран Алексей Лозовой, ранее занимавший должность руководителя юридического департамента. Кадровые решения по Горшкову и Лозовому вступят в силу после их утверждения со стороны Центробанка.
Изменения в составе правления в ВТБ объясняют задачами по завершению разработки новой стратегии развития банка и ее реализации в 2024 – 2026 гг. Ключевыми элементами стратегии планируются развитие розничного сегмента и глобальной инфраструктуры международных расчетов.
Пьянов окончил Омский государственный университет. Свою карьеру в ВТБ начал с 2010 г. С приходом в банк его назначили на должность старшего вице-президента финансового департамента. 25 сентября 2018 г. Пьянов был назначен членом правления ВТБ. В ноябре 2022 г. стал заместителем президента – председателя правления банка. До прихода в ВТБ занимал руководящие позиции в крупных кредитных учреждениях.