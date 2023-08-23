Пучков назначен на должность гендиректора Объединенной судостроительной корпорации

Ранее 23 августа пресс-служба ВТБ сообщила, что Пучков покинул банк в связи с переходом на новую работу. В банке он проработал более 20 лет. Ему 46 лет. Он окончил юридический факультет МГУ в 1998 г. В ВТБ Пучков начал работать с 2002 г., тогда он занимал должность заместителя начальника управления в юридическом департаменте Внешторгбанка. В декабре 2008 г. Пучков стал заместителем председателя правления банка. В 2018 г. набсовет утвердил его на пост первого зампреда правления ВТБ.