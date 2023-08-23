Пучков назначен на должность гендиректора Объединенной судостроительной корпорации

Пучков назначен на должность гендиректора Объединенной судостроительной корпорацииОн перешел туда из ВТБ после того, как банк получил госпакет акций ОСК
Заместитель председателя правительства Денис Мантуров утвердил директивы Росимущества об избрании Пучкова гендиректором ОСК и состава совета директоров.
«Уверен, что богатый управленческий опыт Андрея Сергеевича, в купе с четким пониманием целей и задач, стоящих сейчас перед судостроительной отраслью, помогут скорой стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга», – заявил Мантуров.
Он также поблагодарил прежнего руководится ОСК Алексея Рахманова за плодотворную работу. Он руководил корпорацией с 2014 г. Мантуров отметил, что под его руководством корпорация вышла на ритмичный темп работы.
Сейчас идет подготовка нормативных документов по передаче в доверительное управление акций ОСК. «Банку предстоит привлечь инвестиции и вывести холдинг в прибыль. При этом объявленные изменения не повлияют на выполнение гособоронзаказа заводами, входящими в ОСК», – уточнили в Минпромторге.
Ранее 23 августа пресс-служба ВТБ сообщила, что Пучков покинул банк в связи с переходом на новую работу. В банке он проработал более 20 лет. Ему 46 лет. Он окончил юридический факультет МГУ в 1998 г. В ВТБ Пучков начал работать с 2002 г., тогда он занимал должность заместителя начальника управления в юридическом департаменте Внешторгбанка. В декабре 2008 г. Пучков стал заместителем председателя правления банка. В 2018 г. набсовет утвердил его на пост первого зампреда правления ВТБ.
10 августа на встрече с председателем правления ВТБ Андреем Костиным президент Владимир Путин сообщил, что государственный пакет акций ОСК будет передан ВТБ. Костин отметил, что группа тесно работает с корпорацией, поэтому знает проблемы, в том числе в области финансирования. Он заявил, что при поддержке главы государства ВТБ справится с этой задачей. Мантуров в тот же день отметил, что ожидает от ВТБ эффективного управления ОСК и выполнения государственного заказа.
Позже стало известно, что правительство выдвинуло в совет директоров ОСК Костина и на тот момент первого зампреда банка Пучкова. Распоряжение о выдвижении кандидатов, которые будут представлять интересы РФ в совете директоров ОСК, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Всего в список вошли 13 кандидатур. Среди них также – генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих, первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков, глава Росморречфлота Захарий Джиоев, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов и др.