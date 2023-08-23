Газета
Бизнес

ВТБ сообщил о переходе первого зампреда банка Пучкова на новую работу

Ведомости

Первый заместитель председателя правления ВТБ Андрей Пучков покинул банк в связи с переходом на новую работу. Об этом сообщили в пресс-службе банка, передает ТАСС.

«Андрей Пучков, занимавший должность первого заместителя президента – председателя правления ВТБ, покинул банк в связи с переходом на другую работу. В команде ВТБ он проработал более 20 лет», – сказано в сообщении.

22 августа стало известно, что правительство выдвинуло в совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), которая перейдет в доверительное управление ВТБ, главу банка Андрея Костина и первого зампреда Андрея Пучкова.

Ранее о том, что Пучков может сменить должность и покинуть ВТБ до конца августа, сообщал РБК со ссылкой на источники. По информации издания, он может стать руководителем ОСК и сменить на этом посту Алексея Рахманова, руководящего ОСК с 2014 г.

Пучкову 46 лет. Он окончил юридический факультет МГУ в 1998 г. В ВТБ Пучков начал работать с 2002 г., тогда он занимал должность заместителя начальника управления в юридическом департаменте Внешторгбанка. В декабре 2008 г. Пучков стал заместителем председателя правления банка. В 2018 г. набсовет утвердил его на пост первого зампреда правления ВТБ.

10 августа президент России Владимир Путин сообщил, что ВТБ получит государственный пакет акций ОСК сроком на пять лет. Вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров тогда заявил, что ожидает от ВТБ эффективного управления и выполнения государственного заказа.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных