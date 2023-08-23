ВТБ сообщил о переходе первого зампреда банка Пучкова на новую работу
«Андрей Пучков, занимавший должность первого заместителя президента – председателя правления ВТБ, покинул банк в связи с переходом на другую работу. В команде ВТБ он проработал более 20 лет», – сказано в сообщении.
Пучкову 46 лет. Он окончил юридический факультет МГУ в 1998 г. В ВТБ Пучков начал работать с 2002 г., тогда он занимал должность заместителя начальника управления в юридическом департаменте Внешторгбанка. В декабре 2008 г. Пучков стал заместителем председателя правления банка. В 2018 г. набсовет утвердил его на пост первого зампреда правления ВТБ.
10 августа президент России Владимир Путин сообщил, что ВТБ получит государственный пакет акций ОСК сроком на пять лет. Вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров тогда заявил, что ожидает от ВТБ эффективного управления и выполнения государственного заказа.