Газета
Бизнес

Руководителем ОСК может стать первый зампред ВТБ Андрей Пучков

Ведомости

Руководителем «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК), которая перейдет в доверительное управление ВТБ, может стать первый заместитель председателя правления банка Андрей Пучков. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

Предполагается, что Пучков уйдет из ВТБ до конца августа и после этого «полностью сосредоточится на реализации задач ОСК». По информации издания, председателем совета директоров ОСК вместо экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко может стать глава ВТБ Андрей Костин.

Сейчас руководителем ОСК является Алексей Рахманов. На этом посту он находится с 2014 г., а до этого он был замглавы Минпромторга и курировал судостроение.

Пучкову 46 лет. Он окончил юридический факультет МГУ в 1998 г. В ВТБ Пучков начал работать с 2002 г., тогда он занимал должность заместителя начальника управления в юридическом департаменте Внешторгбанка. В декабре 2008 г. Пучков стал заместителем председателя правления банка.

О том, что ВТБ получит государственный пакет акций ОСК сроком на пять лет, сообщил президент России Владимир Путин 10 августа на встрече с председателем правления банка Андреем Костиным. По словам главы государства, он поддерживает это решение. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров тогда заявил, что ожидает от ВТБ эффективного управления ОСК и выполнения государственного заказа. 

Ранее по теме: Зачем правительство передает на пять лет ОСК в управление ВТБ

ОСК была основана в 2007 г. Корпорация является крупнейшим судостроительным холдингом России, обеспечивает 80% объема отечественного судостроения. В нее входит около 40 организаций, включая проектно-конструкторские бюро, научно-исследовательские центры, верфи, судоремонтные и машиностроительные предприятия. Действующий гендиректор ОСК Алексей Рахманов в июне сообщил, что корпорация в 2022 г. получила около 20 млрд руб. чистого убытка при выручке 350 млрд руб. (официально компания за 2022 г. отчетность не публиковала).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных