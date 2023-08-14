Руководителем ОСК может стать первый зампред ВТБ Андрей Пучков

О том, что ВТБ получит государственный пакет акций ОСК сроком на пять лет, сообщил президент России Владимир Путин 10 августа на встрече с председателем правления банка Андреем Костиным. По словам главы государства, он поддерживает это решение. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров тогда заявил, что ожидает от ВТБ эффективного управления ОСК и выполнения государственного заказа.