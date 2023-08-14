Руководителем ОСК может стать первый зампред ВТБ Андрей Пучков
Предполагается, что Пучков уйдет из ВТБ до конца августа и после этого «полностью сосредоточится на реализации задач ОСК». По информации издания, председателем совета директоров ОСК вместо экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко может стать глава ВТБ Андрей Костин.
Сейчас руководителем ОСК является Алексей Рахманов. На этом посту он находится с 2014 г., а до этого он был замглавы Минпромторга и курировал судостроение.
Пучкову 46 лет. Он окончил юридический факультет МГУ в 1998 г. В ВТБ Пучков начал работать с 2002 г., тогда он занимал должность заместителя начальника управления в юридическом департаменте Внешторгбанка. В декабре 2008 г. Пучков стал заместителем председателя правления банка.
О том, что ВТБ получит государственный пакет акций ОСК сроком на пять лет, сообщил президент России Владимир Путин 10 августа на встрече с председателем правления банка Андреем Костиным. По словам главы государства, он поддерживает это решение. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров тогда заявил, что ожидает от ВТБ эффективного управления ОСК и выполнения государственного заказа.
ОСК была основана в 2007 г. Корпорация является крупнейшим судостроительным холдингом России, обеспечивает 80% объема отечественного судостроения. В нее входит около 40 организаций, включая проектно-конструкторские бюро, научно-исследовательские центры, верфи, судоремонтные и машиностроительные предприятия. Действующий гендиректор ОСК Алексей Рахманов в июне сообщил, что корпорация в 2022 г. получила около 20 млрд руб. чистого убытка при выручке 350 млрд руб. (официально компания за 2022 г. отчетность не публиковала).