Кабмин выдвинул в совет директоров ОСК главу ВТБ Костина
Распоряжение о выдвижении кандидатов, которые будут представлять интересы РФ в совете директоров ОСК, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Всего в список вошли 13 кандидатур. Среди них также – генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих, первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков, глава Росморречфлота Захарий Джиоев, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов и др.
В середине августа РБК со ссылкой на источники писало, что Костин может стать председателем совета директоров ОСК вместо экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Руководителем компании, по информации издания, может стать первый заместитель председателя правления банка Андрей Пучков. Сейчас эту должность занимает Алексей Рахманов. Предполагается, что Пучков уйдет из ВТБ до конца августа и после этого «полностью сосредоточится на реализации задач ОСК».
ОСК была основана в 2007 г. Корпорация является крупнейшим судостроительным холдингом России, обеспечивает 80% объема отечественного судостроения. В нее входит около 40 организаций, включая проектно-конструкторские бюро, научно-исследовательские центры, верфи, судоремонтные и машиностроительные предприятия. В июне Рахманов сообщил, что корпорация в 2022 г. получила около 20 млрд руб. чистого убытка при выручке 350 млрд руб. (официально ОСК за 2022 г. отчетность не публиковала).