Кабмин выдвинул в совет директоров ОСК главу ВТБ Костина

В середине августа РБК со ссылкой на источники писало, что Костин может стать председателем совета директоров ОСК вместо экс-губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Руководителем компании, по информации издания, может стать первый заместитель председателя правления банка Андрей Пучков. Сейчас эту должность занимает Алексей Рахманов. Предполагается, что Пучков уйдет из ВТБ до конца августа и после этого «полностью сосредоточится на реализации задач ОСК».