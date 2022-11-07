Финдиректор ВТБ Дмитрий Пьянов назначен зампредом правления банка
Решение было принято Наблюдательным советом в конце сентября, а уже позже согласовано с ЦБ РФ, говорится в сообщении банка.
Пьянов сохранит свои обязанности в качестве руководителя финансового департамента ВТБ. Он продолжит курировать работу с акционерами и инвесторами, управление расходами и эффективностью и др. «Назначение Дмитрия Пьянова обеспечит четкую координацию работы финансового блока Группы ВТБ и будет способствовать дальнейшему повышению эффективности бизнеса», — отметили в банке.
Пьянов окончил Омский государственный университет. Свою карьеру в ВТБ начал с 2010 г. С приходом в банк его назначили на должность старшего вице-президента финансового департамента. 25 сентября 2018 г. Пьянов был назначен членом правления ВТБ. До прихода в банк он занимал руководящие позиции в крупных кредитных учреждениях.
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