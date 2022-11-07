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Финансы

Финдиректор ВТБ Дмитрий Пьянов назначен зампредом правления банка

Ведомости

Руководитель финансового департамента ВТБ Дмитрий Пьянов назначен заместителем президента — председателя правления банка, говорится в сообщении кредитной организации.

Решение было принято Наблюдательным советом в конце сентября, а уже позже согласовано с ЦБ РФ, говорится в сообщении банка.

Пьянов сохранит свои обязанности в качестве руководителя финансового департамента ВТБ. Он продолжит курировать работу с акционерами и инвесторами, управление расходами и эффективностью и др. «Назначение Дмитрия Пьянова обеспечит четкую координацию работы финансового блока Группы ВТБ и будет способствовать дальнейшему повышению эффективности бизнеса», — отметили в банке.

Пьянов окончил Омский государственный университет. Свою карьеру в ВТБ начал с 2010 г. С приходом в банк его назначили на должность старшего вице-президента финансового департамента. 25 сентября 2018 г. Пьянов был назначен членом правления ВТБ. До прихода в банк он занимал руководящие позиции в крупных кредитных учреждениях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных