РБК: китайская JD.com косвенно станет совладельцем «М.Видео-Эльдорадо»

18 июня стало известно, что акционеры «М.Видео» решили не выплачивать дивиденды за 2024 г., оставив чистую прибыль в размере 150,8 млн руб. нераспределенной. Компания не выплачивала дивиденды и за 2023, и за 2022 гг. Последний раз выплаты были произведены по итогам трех кварталов 2021 г. – 35 руб. на акцию (всего 6,29 млрд руб.).