РБК: китайская JD.com косвенно станет совладельцем «М.Видео-Эльдорадо»
Слияние «М.Видео» и «Эльдорадо» было завершено 26 апреля 2018 г., сумма сделки составила 45,5 млрд руб. без учета долговых обязательств «Эльдорадо». Тогда отмечалось, что это соответствует справедливой рыночной оценке.
18 июня стало известно, что акционеры «М.Видео» решили не выплачивать дивиденды за 2024 г., оставив чистую прибыль в размере 150,8 млн руб. нераспределенной. Компания не выплачивала дивиденды и за 2023, и за 2022 гг. Последний раз выплаты были произведены по итогам трех кварталов 2021 г. – 35 руб. на акцию (всего 6,29 млрд руб.).