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Акционеры «М.Видео» решили не выплачивать дивиденды за 2024 год

Ведомости

Акционеры ПАО «М.Видео» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2024 г. Об этом говорится в сообщении компании на сервере раскрытия информации.

«Чистую прибыль, полученную обществом по результатам 2024 г., в размере 150,8 млн руб., не распределять. Дивиденды по результатам 2024 г. не объявлять и не выплачивать», – указано в сообщении.

Рекомендацию не выплачивать дивиденды «М.Видео» за прошлый год дал акционерам совет директоров общества в середине мая.

Дивиденды «М.Видео» не выплачивались также за 2023 и за 2022 гг. В последний раз компания распределила выплаты в размере 35 руб. на акцию (всего – 6,29 млрд руб.) по итогам трех кварталов 2021 г.

26 мая «Ведомости» писали, что весной текущего года советы директоров как минимум 20 эмитентов советовали акционерам не распределять прибыль. На решение повлияли такие факторы, как высокие процентные ставки, снижение выручки, в том числе экспортной, санкционное давление и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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