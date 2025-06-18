Акционеры «М.Видео» решили не выплачивать дивиденды за 2024 год
«Чистую прибыль, полученную обществом по результатам 2024 г., в размере 150,8 млн руб., не распределять. Дивиденды по результатам 2024 г. не объявлять и не выплачивать», – указано в сообщении.
Рекомендацию не выплачивать дивиденды «М.Видео» за прошлый год дал акционерам совет директоров общества в середине мая.
Дивиденды «М.Видео» не выплачивались также за 2023 и за 2022 гг. В последний раз компания распределила выплаты в размере 35 руб. на акцию (всего – 6,29 млрд руб.) по итогам трех кварталов 2021 г.
26 мая «Ведомости» писали, что весной текущего года советы директоров как минимум 20 эмитентов советовали акционерам не распределять прибыль. На решение повлияли такие факторы, как высокие процентные ставки, снижение выручки, в том числе экспортной, санкционное давление и др.